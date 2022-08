Wie soll die digitale Bildung in Zukunft aussehen? Was braucht es, um der Gesellschaft Medienkompetenz zu vermitteln? Diese Fragen sollen beim „MeSH up! 2022“ am 19. August in Kiel erörtert werden. Anmeldungen für das Barcamp sind ab sofort möglich.

