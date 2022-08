Rassistisch, so glauben alle, sind immer nur die anderen. Tatsächlich jedoch kann sich diese Regung in jedem und jeder regen. Spielerisch und sportlich darauf aufmerksam gemacht hat ein Basketballturnier in Kiel-Gaarden.

Gaarden. „Inyoface – Gib Rassismus einen Korb.“ So hieß sinnigerweise das Motto des Events, das seit neun Jahren ausgetragen wird und nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung größer denn je geriet. Der bisherige Rekord von 26 Teams wurde mit 35 Anmeldungen pulverisiert, an den diversen Bällen versuchte sich ein gar buntes Völkchen, das in größter Fairness nach Punkten jagte.

„Wir bringen die Leute zusammen. Sie sind total verschieden und spielen alle gern Basketball. Mehr muss man nicht erzählen.“ So einfach formuliert Murat May vom städtischen Jugendtreff „Chillbox“ das Anliegen des immer größer werdenden Turniers.

Rassismus ist oft auch im Alltag am Ball

Rekordaufgebot gegen Rassismus: 35 Teams gaben im Sportpark Gaarden der Diskriminierung einen Korb. © Quelle: Martin Geist

Zugleich räumt er ein, dass es in der Praxis doch nicht durchweg so einfach ist mit vorurteilsfreier Begegnung. „Die Jugendlichen erleben schon Alltagsrassismus“, weiß der Erzieher und nennt als Beispiel das scheinbar unauslöschbare N-Wort.

Der Jugendtreff ist zugleich immer mal wieder Schauplatz von Diskriminierungen untereinander. Kurden gegen Türken, Ukrainer gegen Russen, was in der Welt an Konflikten losbricht, findet oft auch Zugang in die „Chillbox“.

Rassismus: „Ich bin schon wegen meiner Hautfarbe beleidigt worden“

Und die Schulhöfe sind erst recht nicht frei davon. „Ich bin schon wegen meiner Hautfarbe beleidigt worden“, erzählt Ariam, die das vor allem in der Grundschule erlebt hat, als ihre Familie noch in einem Dorf im Kreis Plön lebte. Inzwischen geht die 13-Jährige zur Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule in Kiel-Mettenhof und erlebt kaum noch Negatives. „Da gibt es so viele, die von irgendwoher kommen, dass das gar nicht wichtig ist“, erklärt sie sich das.

Dave (am Ball) war mit seinen Streetball-Boys des Teams „Fothers Mucker“ in Gaarden dabei. Rassismuserfahrungen macht auch er immer mal wieder. Basketball gegen Rassismus © Quelle: Martin Geist

Dave mit seinen 32 Jahren hat da schon ein paar andere Erfahrungen. „Definitiv“ ist er nach eigenen Worten schon das eine oder andere Mal angemacht worden, weil er eine dunkle Hautfarbe hat. Wobei der Rassismus oft durch die Hintertür kommt. Ein störend abgestelltes Auto kann Anlass genug sein oder auch eine Busfahrt. Erst neulich pöbelte ein älterer Herr den hünenhaften Hobby-Basketballer an, weil er angeblich keinen Platz gemacht hatte, erzählt der Verwaltungsangestellte, der in Dithmarschen aufgewachsen und heute in Hamburg zu Hause ist.

Bei Rassismus „auch mal was runterschlucken“

„Ruhig bleiben und auch mal was runterschlucken“, ist die Devise, die Dave zu pflegen versucht, wenn er es mit solchen Verbalattacken zu tun hat, die in keinem Verhältnis zum Anlass stehen. Das klappt meist ganz gut, schon weil es nur selten nötig ist. Ganz überwiegend begegnet der Mann, der am Sonnabend der einzige Dunkelhäutige in seinem Team „Fothers Mucker“ war, nämlich freundlichen und aufgeschlossenen Menschen.

Boxsportclub Kiel und „Chillbox“ engagieren sich gegen Rassismus

Murat May, Rhey Escuadro und Józef Orwat (von links) waren für die Organisation des antirassistischen Basketballturniers zuständig. © Quelle: Martin Geist

Józef Orwat vom Boxsportclub Kiel, der das antirassistische Basketballturnier diesmal gemeinsam mit der „Chillbox“ organisierte, hat es da mit seiner polnischen Herkunft ohnehin nicht sehr schwer. Trotzdem ist es für ihn ein Anliegen, gegen Diskriminierung zu wirken. Mit Bildungsangeboten tut das der Verein und neuerdings auch mit einer Basketball-Abteilung.

Deren Leiter heißt Rhey Escuadro, ist ein in Kiel lebender philippinischer Spanier – und hat ein sonniges Gemüt. Diskriminiert gefühlt habe er sich „eigentlich noch nie“, sagt der im Marketing tätige Sportfreund und fügt hinzu: „Vielleicht liegt es an meinem Beruf, in dem ich laufend mit verschiedenen Menschen zu tun habe.“