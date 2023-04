﻿„Kieler Ding“: Darum stocken die Bauarbeiten in der Holstenstraße

Handball-Bundesliga

Der THW Kiel schiebt sich in der Handball-Bundesliga wieder vor die Füchse Berlin an die Spitze. In einem hitzigen Spitzenspiel trennten sich die Zebras am Ostersonntag vom deutschen Meister SC Magdeburg mit 34:34 (18:21). Am Ende sorgten die Unparteiischen für erhitzte Kieler Gemüter.