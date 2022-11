﻿Bauarbeiten auf der Bergstraße in Kiel: Nachtschwärmer sind ausgebremst

Kieler Rat: Resolution gegen Queerfeindlichkeit und Diskriminierung in Kiel

Nein zu Homophobie und Menschenfeindlichkeit, Ja zu Vielfalt und Toleranz: Mit einer gemeinsamen Resolution aller demokratischen Fraktionen setzt die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag ein Zeichen. Sie reagiert damit auf die homophobe Messer-Attacke vom 5. November am Ziegelteich in Kiel.