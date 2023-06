﻿Klage beim Bauvorhaben Marthas Insel: Das Ergebnis ist da

Kiel. Lange Zeit war unklar, was aus den rund 45 Wohnungen wird, die im nordöstlichen Teil des Bauprojekts Marthas Insel entstehen sollen. Wegen einer Klage von Nachbarn gegen die Wohnungsbaugesellschaft Big-Bau vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe konnte mit dem Bau in diesem Abschnitt nicht begonnen werden. Nun liegt die Entscheidung des Gerichts vor: Es darf gebaut werden.

„Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes liegt uns inzwischen schriftlich vor und verdeutlicht, dass es weder das von den Anwohnern geforderte Bebauungsverbot noch das Recht auf freien Förde-Blick gibt oder geben wird“, erklärt Big-Bau-Chef Marc Weinstock auf Nachfrage. Die Entscheidung des BGH ermögliche weiterhin die Bebauung in der vorgesehenen Höhe. „Dazu werden die geplanten Gebäude lediglich um einige wenige Zentimeter verschoben“, sagt Weinstock.

Rechtsstreit wegen Bebauung an Marthas Insel

Zwischen dem Unternehmen Big-Bau und zwei zusammengeschlossenen Eigentümergemeinschaften aus der Marthastraße war ein massiver Rechtsstreit, der bis zum Bundesgerichtshof ging, entbrannt. Dabei ging es um eine Eintragung im Grundbuch, welche die Nahbebauung regelt.

Insgesamt entstehen 240 Wohnungen in neun Gebäuden auf dem Areal zwischen Sophienblatt und grünem Hang, von denen 100 sozial gefördert sind. Die Sozialwohnungen wurden bereits im März an die Kieler Wohnungsgesellschaft (KiwoG) übergeben. Diese haben eine Größe zwischen 40 und 80 Quadratmetern. „Die Wohnungen sind alle vermietet, vor etwa zwei Wochen wurde der letzte Mietvertrag unterzeichnet“, erklärt KiwoG-Geschäftsführer Markus Reutershan.

KiwoG baut kontinuierlich Bestand auf

Für die Kiwog waren diese Wohnungen die ersten, die in ihren Bestand aufgenommen wurden. Weitere Projekte wie an der Insterburger Straße in Neumühlen-Dietrichsdorf kommen noch hinzu. „Bis Ende 2023 werden wir insgesamt rund 500 Wohnungen in Kiel vermieten“, so Reutershan.

An den Häusern von Marthas Insel stehen den insgesamt 152 Stellplätze für Fahrräder sowie 33 Stellplätze für Pkw zur Verfügung, darunter vier für Menschen mit Behinderung.

