﻿ Darum waren in Kiel Sirenen zu hören

Kiel. Nicht nur das Dauergehupe und das Dröhnen der Motoren waren laut. Bei den Bauernprotesten in Kiel am Donnerstag, 21. September, sorgten rund 200 Landwirte mit ihren Traktoren noch mit einem weiteren akustischen Mittel für Lärm: Sirenen. Der Warnton sorgte in Teilen der Bevölkerung für Verunsicherung. Manch ein Kieler fürchtete eine Gefahrenwarnung.

Besonders laut wurde es am Kieler Hauptbahnhof. Gegen 11.40 Uhr, als sich auf dem Platz der Matrosen zwei Demonstrationszüge zu einem vereinten, schrillte der Warnton durch die Innenstadt. Einige Landwirte hatten Lautsprecher auf ihren Traktoren angebracht, durch die der Sirenenton durch Kiel dröhnte.

In den sozialen Medien wurde die Frage gestellt, warum die Sirenen in Dauerschleife zu hören sind. Ein Leser schrieb KN-online.de, dass er durch den Warnton verunsichert gewesen sei und er Angst gehabt hätte, dass eine Gefahrenlage vorläge.

Mehrere Hundert Trecker waren am Donnerstag in Kiel unterwegs: Landwirte wollen mit der Traktoren-Demonstration auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie haben Existenzängste, kritisieren einen hohen bürokratischen Aufwand und haben mit steigenden Kosten zu kämpfen. Anlass des Protests ist die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, die aktuell in der Landeshauptstadt stattfindet.

KN