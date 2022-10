﻿Guter Start in den Oktober: Bauernmarkt belebt Kieler Innenstadt

In Kiel gab es am Sonnabend Regenschauer und kühle zehn Grad, dazu eine miese Wirtschaftslage mit zehn Prozent Inflation. Und dennoch bescherte der 20. Bauern- und Regionalmarkt der Kieler Innenstadt einen guten Start in den Oktober.

Kiel. Die Menschen ließen sich am Sonnabend nicht aufhalten, nicht vom herbstlichen Wetter mit Nieselregen und nicht von schlechten Wirtschaftsprognosen und einer hohen Inflation. Beim 20. Bauern- und Regionalmarkt strömten nach Angaben von Projektmanagerin Alisa Götzke von Kiel Marketing so viele Besucher in die Kieler Innenstadt, wie in den Jahren zuvor: Geschätzt waren es je 15.000 Menschen am Freitag und Sonnabend. Am verkaufsoffenen Sonntag werden sogar noch mehr Besucher erwartet. "Und die Sonne kommt", verspricht Götzke.

Birgit Baumann (59) und ihre Schwester Kerstin Fraenkel (61) aus Schönberg stehen mit ihren selbstgenähten und selbstbestickten Kissen, Taschen, Decken und Schals seit fast 20 Jahren auf dem Bauernmarkt. Wie immer läuft ihr Geschäft auch dieses Jahr gut. Und dennoch üben sie vorsichtig Kritik: In den Vorjahren habe es noch mehr regionale und landwirtschaftliche Anbieter gegeben. Was den Besuchern aber vor allem fehle sei der Streichelzoo des Tierparks Gettorf und die Schmiede-Handwerker am Alten Markt.