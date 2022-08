﻿Bauingenieure: Die ersten Kieler Bachelor-Absolventen sind da

Kiel. Auf sie wartet die Bauwirtschaft im Norden sehnsüchtig: Die Kieler Fachhochschule (FH) hat die ersten Absolventinnen und Absolventen des 2018 gestarteten Studiengangs Bauingenieurwesen verabschiedet. Es ist ein Anfang im Kampf gegen den Mangel an Fachkräften. Studierende und der Verband Beratender Ingenieure (VBI) würden aber eine Weiterentwicklung des Studienangebots begrüßen. „In Kiel ist ein Master-Studium Bauingenieurwesen aktuell noch nicht möglich, viele würden es sich allerdings wünschen“, sagt Fabian Tesdorff, einer ersten Bachelor-Absolventen. „Ein Master-Studiengang wäre der nächste Schritt“, sagt auch der VBI-Landesvorsitzende Klaus Reichenberger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2006 war der Fachbereich Bauwesen der FH Kiel in Eckernförde aufgelöst und ein Jahr später in Lübeck angesiedelt worden. Doch in der Folge fehlte es im Norden und Nordwesten Schleswig-Holsteins an Bau- und Planungsingenieuren. Neben der freien Wirtschaft ächzten auch Landesbetriebe und Kommunen unter dem Mangel an Fachkräften. Projekte verzögerten sich.

Mehr als 200 künftige Ingenieure studieren aktuell in Kiel an der FH

Im Sommer 2017 entschloss sich die damalige Landesregierung, den Studiengang Bauingenieurwesen an der Kieler FH zu installieren, zum Wintersemester 2018/2019 folgte der Start. "Der Studiengang wurde in Rekordzeit innerhalb eines Jahres gegründet", erinnert sich Prof. Lars Appel, Leiter des Instituts für Bauwesen an der FH. 57 Studienanfänger waren es zu Beginn, mittlerweile studieren mehr als 200 künftige Bauingenieure und Bauingenieurinnen an der Hochschule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut FH absolvierten etwa die Hälfte der Erstsemester ein industriebegleitendes Studium. Fabian Tesdorff war einer von ihnen, durchlief verschiedene Praxisstationen beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). "Im Anschluss wurde ich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen und arbeite nun in Itzehoe in der Bauwerkserhaltung", sagt Tesdorff.

Master-Studium würde noch mehr Kräfte in der Umgebung halten

Die in Schleswig-Holstein ausgebildeten und dort dringend benötigten Nachwuchskräfte würden überwiegend auch im Norden bleiben. „Die meisten Studenten zieht es zurück in die Heimat oder in die Nähe ihres künftigen Arbeitgebers. Da aber ein Großteil aus Kiel und Umgebung und fast der gesamte Rest meines Jahrganges aus Schleswig-Holstein kommt, denke ich schon, dass etwa 85 bis 90 Prozent hier im Norden bleiben“, sagt Tesdorff. Einige seien aber auch an einem Master-Studium interessiert – so wie Tesdorff selbst. Die nächstgelegene Möglichkeit bietet sich dafür aktuell nur in Lübeck oder Hamburg.

Absolventin Sina Wernowski zieht ein Master-Studium für sich nicht in Betracht. Der Wunsch sei bei vielen aber vorhanden, sagt sie. "Es ist schon ärgerlich, dass es in Kiel keinen Master gibt. Dadurch kommen einige abhanden und bleiben nicht hier", ergänzt Wernowski. Sie kam vor dem Studium bereits aus der Praxis, arbeitete als Bauzeichnerin, entschied sich aber gegen ein industriebegleitendes Studium. Nun ist sie wieder bei ihrem vorherigen Unternehmen in Rendsburg gelandet, übernimmt dort die Projektleitung. Sie habe auch andere Angebote gehabt. "Die Nachfrage ist auf jeden Fall vorhanden", sagt Wernowski.

VBI fordert breite Ausbildung an der Kieler Fachhochschule

VBI-Vorsitzender Reichenberger hatte selbst einen Absolventen in seinem Ingenieurbüro. „Wir als Verband waren von Anfang an eingebunden, haben uns an der Ausbildung beteiligt. Das hat sich bewährt“, sagt der VBI-Vorsitzende. Kollegen hätten als Lehrbeauftragte fungiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Schließung des Fachbereichs in Eckernförde sei der Bereich nördlich des Kanals mitsamt der Westküste „vollständig abgehängt“ gewesen. Berufsanfänger waren schlicht nicht zu bekommen. „Aus normalen Bewerbungen kam im Grunde nichts“, ergänzt Reichenberger.

Lesen Sie auch

Der politische Druck zur Veränderung habe sich vor allem entwickelt, als die öffentliche Hand den Mangel an Ingenieuren zu spüren bekam. „Wir fordern natürlich, dass nicht nur Ingenieure für die Verwaltung sondern breit aufgestellte Ingenieure ausgebildet werden“, sagt Reichenberger. Das sei durch den Stundenplan im Moment auch gegeben.

Mit Blick auf eine Spezialisierung wäre ein Master-Studiengang der nächste Entwicklungsschritt. Durch den Bachelor sind die Nachwuchskräfte laut Reichenberger zwar schneller verfügbar, müssten in den Betrieben aber noch „nachreifen“.