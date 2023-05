﻿Neuer Wohnraum in Düsternbrook: Verwahrlosung nahe Pauluskirche hat ein Ende

Kieler Adolfplatz: Ärger über Hundehaufen

Seinem Ärger über Hundekot auf dem Adolfplatz in Kiel hat ein Anwohner gegenüber dem Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook Luft gemacht. Zahlreiche Anwohner würden ihre Tiere zum Gassigehen auf den Platz schicken. „Das sind locker 50 bis 100 Hunde am Tag, die da ihr Geschäft in den Büschen erledigen“, so die Aussage. Viele Besitzer würden die Hinterlassenschaften aber nicht beseitigen. Für Kinder, die den Platz zum Spielen nutzen, sei das ein Problem. Der Mann regte das Aufstellen eines Hundekotbeutelspenders und Kontrollen durch das Ordnungsamt an: „Auf dem Platz herrscht Leinenzwang. Würde das eingehalten, wäre das Problem deutlich kleiner.“