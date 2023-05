﻿Königsweg in Kiel: Weitere Sperrung hat Folgen für Autofahrer

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Suche per Drohne

Wenn es in den nächsten Tagen wieder frühmorgens summt in der Natur, dann sind die vielen ehrenamtlichen Wildtierretter unterwegs. Ihre Drohnen mit Infrarotkameras spüren Rehkitze und Junghasen auf, die vor dem Tod durchs Mähen der Wiesen in Sicherheit gebracht werden.