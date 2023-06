﻿Baustellen in Kiel: Auch die Feuerwehr steckt im Stau fest

Kiel. Tausende Autofahrer stehen gegenwärtig Tag für Tag auf dem Kieler Ostufer im Stau. Immer wieder sind von den massiven Verkehrsbehinderungen aber auch Rettungswagen betroffen, die wegen der Baustellen auf dem Theodor-Heuss-Ring und dem Ostring festhängen. Die Verärgerung ist groß. Erste Konsequenz: Torsten Wendt, Geschäftsführer des ambulanten Pflegezentrums Kiel in Gaarden und Vorstand der Interessengemeinschaft ambulanter Pflege, hat die Stadt Kiel angezeigt wegen Nötigung und Behinderung von Einsatzfahrzeugen gestellt.

„Es muss ein Umdenken geben. Man kann doch nicht alle wichtigen Verkehrsadern dichtmachen und hoffen, dass es gut geht“, begründet Wendt den Antrag. „An manchen Punkten wie der Preetzer Straße ist es schlicht nicht möglich, eine Rettungsgasse zu bilden, weil auf der einen Fahrbahnseite die Straßensperrungen und auf der anderen die Häuser stehen.“

Verkehrssituation ist für Kieler Rettungskräfte belastend

Thomas Hinz, Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Kiel, bestätigt die Beobachtung. Die Situation sei „für alle Einsatzkräfte eine belastende Situation“, sagt Hinz. Hinter vorgehaltener Hand formulieren es andere Feuerwehrkollegen drastischer: „Die Lage auf den Straßen ist insbesondere am Vormittag dramatisch.“

Das Problem haben sowohl Rettungsdienst als auch Löschzüge. „Das einzige Mittel gegen den Stau wäre die Verteilung der Kräfte. So wie wir es auch während der Sperrung der Holtenauer Hochbrücke zeitweise gemacht haben“, sagt Hinz. Das bedeutet, dass man Fahrzeuge dichter an potenziellen Einsatzorten positionieren müsste. Laut Hinz könnten dafür beispielsweise Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren genutzt werden. Allerdings ist das nur ein Vorschlag, der bislang nicht umgesetzt wurde.

Staus auf dem Ostufer: Stadt Kiel sieht keinen Handlungsbedarf

Die Stadt selbst sieht keinen Handlungsbedarf: „Die Durchfahrt mit Sonderrechten im Stau oder in anderen Engstellen ist für die Einsatzkräfte in Kiel nicht ungewöhnlich und aktuell auch in den Baustellenbereichen möglich“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Graupner.

Klar ist: Die Hilfe von Rettungsdiensten ist rund um die Uhr gefordert. Allein im Kieler Stadtteil Gaarden-Ost, der durch die massiven Verkehrsbehinderungen derzeit nur schlecht zu erreichen ist, gab es in den vergangenen zwei Wochen nach Angaben der Stadt 118 Notfalleinsätze.

Der sogenannte „Erfüllungsgrad der gesetzlichen Hilfsfrist“ von zwölf Minuten habe bei 96,61 Prozent gelegen, so die Berechnung der Stadt. Dies entspreche dem Wert im gesamten Stadtgebiet Kiel, sagt Stadtsprecherin Graupner. Allerdings handelt es sich dabei um einen Durchschnittswert, der sich aus allen Einsätzen ergibt – darin enthalten sind also auch Fahrten in den Randzeiten oder in der Nacht, wenn nahezu kein Verkehr auf den Straßen ist. Wie sich die Zeiten in der Rush Hour verändert haben, wurde nicht extra erfasst.

„Die Leitstelle bewertet die Lage fortwährend in Echtzeit“, versichert Graupner. Sollte sich die Lage deutlich verschlechtern, wären zusätzliche Standorte für Rettungsfahrzeuge denkbar. Die Feuerwehr stehe mit dem Tiefbauamt im Austausch.

