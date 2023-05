﻿Baustelle Theodor-Heuss-Ring in Kiel: Sechs Routen, den Stau zu umfahren

+++ KN-Test mit Videos +++

Die Sperrung am Theodor-Heuss-Ring in Kiel führt zu langen Staus. Doch nicht nur die B76 in Kiel ist in Folge der Baustelle überlastet. Auch auf einigen Ausweichstrecken stockt es. Welche Möglichkeiten haben Autofahrer, den Stau zu umfahren? Wir zeigen sechs Routen und verraten, wie lange die Fahrt dauert.

