Baustellen heute in Kiel: Wo Sie mit Behinderungen rechnen müssen

In Kiel wird fleißig gebaut: Wo aktuell Baustellen sind, wie lange die Sperrungen dauern und was gemacht wird, erfahren Sie in unserer Verkehrsinfo.

Kiel. Baustellen und Straßensperrungen sorgen oftmals für Frust bei Verkehrsteilnehmern – vor allem, wenn sie überraschend kommen. Doch das muss nicht sein! Wir verraten Ihnen in unserer Verkehrsinfo für Kiel, wo heute Bauarbeiten sind und wie lange Sie mit Behinderungen rechnen müssen.

Hinweis: Die Übersicht beinhaltet größere Sperrungen in Kiel. Baustellen, bei denen nur Gehwege betroffen sind, werden nicht aufgelistet.

Baustellen heute in Kiel

Baustelle Steenbeker Weg, Kiel

Steenbeker Weg, Sperrung zwischen Ellerkrug und Holmredder, heute: Im Steenbeker Wegs muss die Fahrbahndecke erneuert werden. Nun bringt das Tiefbauamt neuen Asphalt auf die Straße und saniert zudem den Radweg. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, damit das anliegende Gewerbegebiet erreichbar bleibt. Die KVG-Busse können die Haltestelle "Holmredder" nicht anfahren und werden ebenfalls umgeleitet. Für den ersten Bauabschnitt im Steenbeker Weg zwischen Ellerkrug und Holmredder ist der Zeitraum von Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, vorgesehen.

Steenbeker Weg, Sperrung zwischen Eckernförder Straße und Ellerkrug, heute bis 1.11.2022: Im Steenbeker Wegs muss die Fahrbahndecke erneuert werden. Nun bringt das Tiefbauamt neuen Asphalt auf die Straße und saniert zudem den Radweg. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, damit das anliegende Gewerbegebiet erreichbar bleibt. Der Edeka-Markt kann vorübergehend nicht über die hintere Zufahrt angesteuert werden. Während die Straße und der Weg daneben voll gesperrt sind, werden Fuß- und Radverkehr durch das Wohngebiet umgeleitet. Die KVG-Busse können die Haltestelle "Holmredder" nicht anfahren und werden ebenfalls umgeleitet. Der zweite Abschnitt zwischen Eckernförder Straße und Ellerkrug folgt von Freitag, 28. Oktober, bis Dienstag, 1. November.

Baustelle Kaistraße, Kreuzung Stresemannplatz, Kiel

Kaistraße Kreuzung Stresemannplatz, Kiel, Teilsperrung, heute: Für den Umbau der Notentlastung des Schmutzwasserhauptsammlers in der Kaistraße an der Zufahrt zum Bollhörnkai/Schwedenkai müssen im Kreuzungsbereich diverse Fahrspuren gesperrt werden. Die Baustelle geht vermutlich noch bis 28.10.2022.

Baustelle An der Holsatiamühle, Kiel

An der Holsatiamühle, Sperrung Geh- und Radweg, heute bis 31.10.2022: An der Holsatiamühle in Kiel wird eine Stützwand instand gesetzt. Die Bauarbeiten gehen voraussichtlich bis Montag, 31. Oktober 2022. Einschränkung: Sperrung Geh- und Radweg.

Baustelle Jungfernstieg, Kiel

Jungfernstieg, Kiel, Sperrung, heute bis Ende Oktober 2022: Der Jungfernstieg in Kiel wird Teil der Veloroute 4. Die Bauarbeiten befinden sich bereits in der Schlussphase. Voraussichtlich Ende Oktober wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Baustelle Prieser Strand, Kiel

Bereich Prieser Strand von Fritz-Reuter-Straße bis Harald-Lindenau-Weg, Sperrung, heute bis 31.10.2022: Der Prieser Strand wird zwischen der Fritz-Reuter-Straße und Harald-Lindenau-Weg bis 31.10.2022 für Bauarbeiten voll gesperrt.

Baustelle Kopperpahler Allee, Kronshagen

Vollsperrung der Kopperpahler Allee ab Höhe Berta-von-Suttner-Straße, heute bis 30.10.202: Für die Erneuerung des Fahrbahnbelags wird die Kopperpahler Allee in Kronshagen ab Höhe Berta-von-Suttner-Straße voll gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Eichkoppelweg. Die Sperrung wird am 28.10. um 16 Uhr eingerichtet und geht bis zum 30.10. abends. Sollte es zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen, wird die Vollsperrung erst am 31.10. aufgehoben. Fuß- und Radverkehr kann durchgängig passieren.

Baustelle Rendsburger Landstraße, Kiel

Sperrung der Rendsburger Landstraße in Höhe der Einmündung Russeer Weg, 29.10. bis 31.10.202: Die Straßenoberfläche der Rendsburger Landstraße in Höhe Einmündung Russeer Weg wird erneuert. Über das verlängerte Wochenende legt das Tiefbauamt eine neue Schwarzdecke auf den Abschnitt der Straße und die ersten Meter des Russeer Wegs. Während die alte Asphaltdecke abgefräst und die neue aufgebracht wird, ist die Rendsburger Landstraße zwischen den Häusern 388 und 405 gesperrt, ebenso der Russeer Weg zwischen Kreuzung und Hausnummer 2. Die Arbeiten beginnen am Sonnabend, 29. Oktober, gegen 15 Uhr, und sollen am Montag, 31. Oktober, um 5 Uhr abgeschlossen sein. Die Gehwege neben den Straßen bleiben während der Arbeiten nutzbar. Die KVG-Buslinien 62 und N62 enden bereits an der Haltestelle "Bahnhof Russee".

Baustelle Werftstraße, Kiel

Werfstraße Kiel, Baustelle, heute bis Ende November 2022: Eine Gefahrenstelle auf der Werftstraße in Kiel wird umgestaltet. Zwischen Gaardener Ring und Kieler Straße laufen bis Ende November 2022 die Bauarbeiten, um die Verkehrssituation zu entschärfen. Im Juni 2020 hatte es dort einen tödlichen Unfall gegeben, als ein Radfahrer von einem Auto erfasst worden war. Vor einem Jahr raste ein BMW an gleicher Stelle in einen 46-jährigen Fußgänger.

Baustelle Projensdorfer Straße, Kiel

Projensdorfer Straße Kiel, Baustelle, heute bis Ende Dezember 2022: Die Sanierungsarbeiten der Projensdorfer Straße in Kiel schreiten voran. Bis Ende Dezember 2022 sollen auf Höhe der Hausnummern 219 bis 274 neue Strom- und Wasserleitungen verlegt werden. Im Anschluss erneuert das Tiefbauamt Bordsteine und Teile der Parkstände, die Asphaltierung des Abschnitts bis zur Einmündung Am Tannenberg (Beginn) erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2023.

Baustelle Carl-Loewe-Weg, Kiel

Carl-Loewe-Weg, Kiel, Teilsperrung, heute bis 28.02.2023: Für die Ufererneuerung Kiellinie / Berthold-Beitz-Ufer in Kiel müssen Verkehrsteilnehmer bis Ende Februar 2023 mit Einschränkungen leben: Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung stadteinwärts, Sperrung Gehweg, Sperrung Radweg, Einrichtung eines Notweges für Fußgänger sowie für Radfahrende. Fußgänger werden über den vorhandenen baulichen Radweg am Baufeld vorbeigeführt.

Baustelle Uferstraße, Kiel

Uferstraße in Kiel zwischen Maklerstraße und Mecklenburger Straße, Sperrung, heute bis 28.02.2023: Die Uferstraße wird im Einmündungsbereich zur Mecklenburger Straße voll gesperrt. Die Absicherung erfolgt durch Verkehrszeichen.

Baustelle Feldstraße, Kiel

Feldstraße Kiel, Sperrung, heute bis Ende März 2023: In der Feldstraße in Kiel ist weiter kein Durchkommen: Bis voraussichtlich Ende März 2023 ist die Passage zwischen Düvelsbeker Weg und Bülowstraße gesperrt. Lediglich Rettungsfahrzeuge und Fußgänger dürfen und können die Vollsperrung passieren. Vor der Hebbelschule werden Fuß- und Radwege erneuert, und es entsteht eine langgezogene Mittelinsel mit Ampel. Südwärts vom Düvelsbeker Weg wird die Regen- und Schmutzwasserkanalisation saniert. Die Bus-Linien 41 und 42 werden umgeleitet, sie fahren über Kiellinie und Mercatorstraße, die 30S und die 32 über Esmarch-, Holtenauer und Mercatorstraße.

Baustelle Moltkestraße und Forstweg, Kiel

Moltkestraße und Forstweg Kiel, Sperrung, heute bis April 2023: An manchen Stellen ist die Kieler Kanalisation schon 100 Jahre alt. Das gilt auch für den Hauptsammler unter der Moltkestraße und dem Forstweg. Wie die Stadt mitteilt, werden nun zusätzliche Kontrollschächte mit 3,20 Meter Durchmesser, 11 Meter tief bis zum Hauptsammler unter der Moltkestraße und sogar 18 Meter tief an der Ecke Forstweg/Bülowstraße angelegt. Die Tiefbauarbeiten werden wohl bis April 2023 dauern. So lange muss die Moltkestraße unweit der Einmündung Caprivistraße voll gesperrt werden. Bis zur Baustelle ist die Straße von Norden und von Süden her befahrbar.

Im Forstweg liegt die Baustelle nördlich der Kreuzung mit der Bülowstraße. Die Kreuzung kann während der Bauarbeiten von Süden und von Nordwesten her erreicht werden – aber nicht von Norden her. Damit die Häuser in der Ziethenstraße, im Dielsweg und im nördlichen Forstweg erreichbar bleiben, muss die Einbahnstraßenregelung in der Graf-Spee-Straße zwischen Bülowstraße und Forstweg während der Bauzeit aufgehoben werden.

Baustelle Goethestraße, Kiel

Goethestraße zwischen Arndtplatz und Lessingplatz, Sperrung, heute bis April 2023 in Abschnitten: Unter der Goethestraße in Kiel wird ein Haupt-Schmutzwasserkanal saniert. Dafür werden – je nach Bauphase – von Arntplatz bis Lessingplatz einzelne Bauabschnitte bis Ende April 2023 voll geperrt. Der Radverkehr wird weitgehend unbehelligt von der Baumaßnahme am Schrevenpark entlang geführt. Rettungsfahrzeuge kommen jederzeit zum Ziel. Auch die Park-Klinik bleibt immer erreichbar.