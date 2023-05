Baustellen heute in Kiel: Wo Sie mit Behinderungen rechnen müssen

Kiel. Wir geben Antworten auf die Frage: Wo sind Baustellen in Kiel? Denn Baustellen und Straßensperrungen sorgen oftmals für Frust bei Verkehrsteilnehmern – vor allem, wenn sie überraschend kommen. Doch das muss nicht sein! Wir verraten Ihnen in unserer Verkehrsinfo für Kiel, wo heute Bauarbeiten sind und wie lange Sie mit Behinderungen im Kieler Straßenverkehr rechnen müssen.

Hinweis: Die Übersicht beinhaltet größere Sperrungen in Kiel. Baustellen, bei denen nur Gehwege betroffen sind, werden nicht aufgelistet.

Baustellen heute in Kiel

Baustelle B76 in Kiel

Waldwiesenkreisel, von 4. Mai bis 8. Mai, ist die Hamburger Chaussee stadtauswärts ab dem letzten Wohnhaus vor dem Kreisel wegen der Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Zudem kommt eine neue Schwarzdecke auf die Fahrspuren dieser Kreiselseite und die letzten Meter der Abfahrt von der B 76 (Fahrtrichtung Eckernförde). Somit ist der Abschnitt der Hamburger Chaussee stadteinwärts nach dem Kreisel vom Verkehr abgeschnitten und ebenfalls gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle auf der Nordseite des Kreisels passieren. Für Autos und Lkw werden mehrere Umleitungen eingerichtet.

Der Verkehr aus Richtung Hassee und Russee kann über den bereits asphaltierten Teil des Waldwiesenkreisels auf die B 76 (Fahrtrichtung Plön) fahren und von der Bundesstraße kann problemlos auf gerade erst verlegtem Asphalt in Richtung Waldwiese abgefahren werden. Auch das Überfahren des Kreisels geradeaus zur unteren Dorotheenstraße ist möglich.

Wer auf der Hamburger Chaussee stadteinwärts fahren möchte, wird am Kreisel auf die B 76 (Fahrtrichtung Plön) geführt und kann diese an einer der nächsten Abfahrten wieder in Richtung City verlassen. Ähnliches gilt für das Fahrtziel B 76 in Richtung Eckernförde: erst in die andere Richtung (Plön) fahren und am Tonberg oder Joachimplatz die Richtung wechseln. Fahrzeuge bis 30 Tonnen Gewicht können auch die Umleitung nehmen von der Hamburger Chaussee über Wulfsbrook und Winterbeker Weg zur B 76 (beide Fahrtrichtungen).

Stadtauswärts müssen teils weite Umwege gefahren werden. Auf die B 76 geht es beispielsweise vom Winterbeker Weg aus. Ein anderer Weg ist über die Gablenzbrücke aufs Ostufer und weiter über Schwedendamm und Bahnhofstraße. Ausnahmsweise dürfen in dieser Zeit auch Lkw über die Bahnhofstraße auf den Theodor-Heuss-Ring auffahren, denn ihr üblicher Weg vom Ostufer über die Gablenzbrücke und die Hamburger Chaussee ist ja versperrt.

Aus der oberen Dorotheenstraße darf während der Bauarbeiten nicht auf die Abfahrt vom Theodor-Heuss-Ring eingebogen werden. Daher wird in diesem Abschnitt der Dorotheenstraße und dem benachbarten Abschnitt des Krusenrotter Wegs vorübergehend die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Theodor-Heuss-Ring (Barkauer Kreuz und zwischen Auffahrt An der Kleinbahn und Friesenbrücke), Baustelle, ab 15. Mai 2023 bis September 2023 mit Unterbrechung zur Kieler Woche: Autofahrer am Theodor-Heuss-Ring müssen in diesem Sommer viel Geduld mitbringen. Am Barkauer Kreuz sowie zwischen Auffahrt An der Kleinbahn und Friesenbrücke stehen Bauarbeiten an.

Baustelle Friesenbrücke, Kiel

Friesenbrücke, heute bis voraussichtlich 5. Mai 2023: Im Zuge der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Theodor-Heuss-Ring ab Mitte Mai bekommt die Friesenbrücke über die Bahngleise am Tonberg eine neue Abdichtung und Fahrbahn (Fahrtrichtung Eckernförde). Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird nur über Nacht von 21 bis 5 Uhr gearbeitet.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. April, sind im Theodor-Heuss-Ring die inneren Fahrbahnen gesperrt, weil in der Straßenmitte gearbeitet wird. In der folgenden Nacht können die Auffahrtrampe und die Abfahrtrampe in Fahrtrichtung Eckernförde nur einspurig befahren werden. Die Rampen in der Fahrtrichtung Plön sind in der Nacht 11./12. April an der Reihe, eine Nacht später alle Rampen im Kreuzungsbereich unter der Brücke (Joachimplatz). Die Graffiti-Entfernung per Wanderbaustelle führt in der Nacht 17./18. April zu kurzfristigen Einschränkungen an verschiedenen Stellen.

Da der Bereich der Brücke recht lang ist, dauert die abschließende Reinigung mehrere Nächte im Zeitraum 24. bis 28. April (Richtung Eckernförde) und 2. bis 5. Mai (Richtung Plön). Insgesamt müssen 5000 Quadratmeter gereinigt werden.

Baustelle Holtenauer Hochbrücken (B503)

B503, Sperrung der Olympiabrücke, heute bis voraussichtlich zur Kieler Woche 2023: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr saniert die durch einen Schiffsunfall schwer beschädigte Olympiabrücke im Verlauf der B503 (Holtenauer Hochbrücken). Die Fahrbahn ist in beide Richtungen gesperrt. Ab dem 27. März wird zusätzlich auch der Geh- und Radweg voll gesperrt. Die Umleitung führt für Autos wie auch für Fuß- und Radverkehr über die Prinz-Heinrich-Brücke.

Baustelle Moltkestraße und Forstweg, Kiel

Moltkestraße und Forstweg Kiel, Sperrung, heute bis zur Kieler Woche 2023: An manchen Stellen ist die Kieler Kanalisation schon 100 Jahre alt. Das gilt auch für den Hauptsammler unter der Moltkestraße und dem Forstweg. Wie die Stadt mitteilt, werden nun zusätzliche Kontrollschächte mit 3,20 Meter Durchmesser, 11 Meter tief bis zum Hauptsammler unter der Moltkestraße und sogar 18 Meter tief an der Ecke Forstweg/Bülowstraße angelegt. Die Tiefbauarbeiten werden wohl bis April 2023 dauern. So lange muss die Moltkestraße unweit der Einmündung Caprivistraße voll gesperrt werden. Bis zur Baustelle ist die Straße von Norden und von Süden her befahrbar.

Im Forstweg liegt die Baustelle nördlich der Kreuzung mit der Bülowstraße. Die Kreuzung kann während der Bauarbeiten von Süden und von Nordwesten her erreicht werden – aber nicht von Norden her. Damit die Häuser in der Ziethenstraße, im Dielsweg und im nördlichen Forstweg erreichbar bleiben, muss die Einbahnstraßenregelung in der Graf-Spee-Straße zwischen Bülowstraße und Forstweg während der Bauzeit aufgehoben werden.

Baustelle Wellingdorfer Straße, Kiel

Wellingdorfer Straße, Kiel, Sperrung, heute bis voraussichtlich Juli 2023: Das Tiefbauamt baut die Wellingdorfer Straße und den Kreuzungsbereich mit Katharinenstraße und Danziger Straße zum „Wellingdorfer Wohnzimmer“ um. Gleichzeitig wird die Umbauphase nach Angaben dwer Stadt Kiel genutzt, um sowohl Wasserleitungen als auch Stromkabel in dem Bereich auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu wird die Wellingdorfer Straße von Montag, 13. März, bis voraussichtlich Juli voll gesperrt. Die Katharinenstraße und die Danziger Straße sind in diesem Zeitraum Sackgassen. Die Stellplatzanlage zwischen der Danziger Straße Nr. 59 und Nr. 61 bleibt größtenteils erreichbar. Die Grundstücke in der Wellingdorfer Straße können in der Zeit nicht mit Autos angefahren werden. Die Erreichbarkeit per Rad und zu Fuß bleibt aber erhalten.

Baustelle Goethestraße, Kiel

Goethestraße zwischen Arndtplatz und Lessingplatz, Sperrung, heute bis Beginn Sommerferien 2023 in Abschnitten: Unter der Goethestraße in Kiel wird ein Haupt-Schmutzwasserkanal saniert. Dafür werden – je nach Bauphase – von Arndtplatz bis Lessingplatz einzelne Bauabschnitte bis Ende April 2023 voll gesperrt. Der erste Abschnitt zwischen Arndtplatz und Sternstraße ist seit Ende April freigegeben. Der Radverkehr wird weitgehend unbehelligt von der Baumaßnahme am Schrevenpark entlang geführt. Rettungsfahrzeuge kommen jederzeit zum Ziel. Auch die Park-Klinik bleibt immer erreichbar.

Baustelle Königsweg, Kiel

Königsweg, Sperrung zwischen Rondeel und Hopfenstraße, heute bis September 2023: Seit Juli 2022 finden Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. Dazu kommen Kanalarbeiten in der Kreuzung Königsweg/Hummelwiese hinzu. Daher ist der Königsweg in diesem Kreuzungsbereich bis Ende April für Autos voll gesperrt. Eine Durchfahrt zum Rondeel ist nicht möglich. Für den Radverkehr gibt es eine Umleitung über Sachaustraße und Sophienblatt. Nur zu Fuß ist die gesperrte Kreuzung passierbar. Das VW-Autohaus, das RBZ und der Weg hoch zur St. Jürgen-Kirche bleiben von der Hopfenstraße her erreichbar: über eine Baustellenampel und eine Umleitung auf dem Gehweg. So kommt man auch ganz in die Nähe der Kita am Königsweg 80. Autos auf der Hopfenstraße stadtauswärts sollten die Straße bereits an der Kreuzung Ringstraße, spätestens aber an der Kreuzung Harmsstraße verlassen. Vom Rondeel her wird der Königsweg provisorisch als Sackgasse freigegeben, damit Tiefgaragen an der Straße sowie Parkplätze im Innenhof erreichbar bleiben.

Baustelle Berthold-Beitz-Ufer, Kiel

Berthold-Beitz-Ufer, Sperrung der Kiellinie stadtauswärts, heute bis 31. Oktober 2023: Seit Frühjahr 2021 wird die Uferbefestigung am Berthold-Beitz-Ufer erneuert. Dafür ist die Kiellinie zwischen Carl-Loewe-Weg und Lindenallee stadtauswärts gesperrt. Eine Umleitung für Autos ist ausgeschildert. Nach Angaben der Stadt Kiel gilt eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung stadteinwärts. Fuß- und Radverkehr können die Straße weiterhin in beiden Fahrtrichtungen nutzen.

Aufgrund der Einbahnstraßenregelung kann die KVG auf der Linie 41/42 die Haltestellen „Kiellinie“ und „Bellevue“ in Fahrtrichtung Suchsdorf nicht bedienen. Für die Haltestelle „Kiellinie“ ist im Düsternbrooker Weg Ecke Carl-Loewe-Weg eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für die Haltestelle „Bellevue“ steht die Ersatzhaltestelle im Düsternbrooker Weg Ecke Lindenallee. In Fahrtrichtung Meimersdorf bleibt es bei der normalen Linienführung

Baustelle Zum Forst, Kiel

Zum Forst zwischen Marconistraße und Rönner Damm, Sperrung, heute bis August 2024 (1. Bauabschnitt, 2. Bauabschnitt ab 2024): Nicht viele Wege führen nach Kiel-Rönne – und einer dieser Wege wird nun ausgebaut. Die als Schulweg genutzte Straße Zum Forst ist bisher eine schmale Straße ohne Beleuchtung. Das wird sich nun ändern: Seit 9. Januar laufen die umfangreichen Arbeiten zwischen Marconistraße und Rönner Damm. Den unbeleuchteten Weg abseits der Straße können Fußgänger und Radfahrer während der Bauphase nutzen. Die Straße selbst bis voraussichtlich August gesperrt. 2024 folgt dann der zweite Bauabschnitt weiter nach Rönne hinein. Mit dem Auto ist Rönne während der Bauarbeiten aus dem restlichen Kiel nur über Moorsee/Schlüsbek zu erreichen. Auch die KVG-Linie 45 kann nicht aus dem Gewerbegebiet Wellsee direkt weiterfahren nach Rönne, sondern muss einen weiten Weg nehmen durch das Gewerbegebiet, auf der B 404 und dann von Schlüsbek über den Goldberg nach Rönne. Die Fahrtzeiten ändern sich dementsprechend.

Baustelle Werftstraße, Kiel

Werfstraße, Einschränkungen in Ellerbek, heute bis 2026: Auf dem Kieler Ostufer soll eine Premiumradroute entstehen. Gebaut wird ein vier Meter breiter Zweirichtungsradweg auf Gehweghöhe neben der Fahrbahn. Daher kann mit dem Auto zukünftig stadteinwärts nicht mehr von der Werftstraße nach rechts in den Klausdorfer Weg zum Marinearsenal eingebogen werden.

Während des ersten Bauabschnitts bis etwa Mitte 2024 steht in der Werftstraße zwischen Klausdorfer Weg und Große Ziegelstraße für jede Richtung eine drei Meter breite Fahrspur zur Verfügung. Der Radverkehr stadteinwärts wird im Bereich des jeweiligen Baufeldes in den meisten Bauphasen gesichert auf die Fahrbahn geführt und darf dort nicht von Autos überholt werden. Fußgänger müssen die andere Straßenseite nutzen. Auf der Südseite der Straße bleiben die Nebenflächen vor den Wohnhäusern weitestgehend unverändert. Im Zuge der Arbeiten wird die Bushaltestelle „Franziusallee“ (Richtung stadteinwärts) verlegt. Außerdem richtet das Tiefbauamt an der Kreuzung Franziusallee (Richtung stadtauswärts) einen neuen Linksabbieger zum Werftparkplatz ein. Die Ampelanlage wird entsprechend umgebaut. Die Stadtwerke nutzen die Arbeiten der Stadt, um auf etwa 140 Metern entlang der Werftstraße ein Stromkabel zu verlegen.

Hier wird 2023 in Kiel gebaut

Die wichtigsten Straßenbaustellen mit größerer Auswirkung auf den Verkehr hat das Tiefbauamt der Stadt Kiel zusammengefasst.

Projensdorfer Straße (Am Tannenberg – Stadtparkweg): Straßenbau, Baubeginn 03/2022, Fortsetzung nach Leitungssanierung der Stadtwerke Kiel von Mai bis September 2023.

Edisonstraße (Liebigstraße – Bunsenstraße): Kanalbau, Februar bis Mai 2023; anschließend Mai bis September 2023 neue Fahrbahndecke für die Edisonstraße bis Wellseedamm.

Wellingdorfer Straße: Straßenbau, Fahrbahnsanierung (nach Kanalsanierung und Stadtwerken), Baubeginn Mai 2023, Fertigstellung in den Sommerferien 2023.

Skandinaviendamm: Straßenbau, Querungshilfe Höhe Hedinweg, Baubeginn Sommerferien 2023, geplante Dauer 4 Monate.

Prieser Strand (Schusterkrug – Fritz-Reuter-Straße): Straßenbau und barrierefreie Bushaltestellen, Baubeginn Mai 2023, Fertigstellung Ende November 2023.

Eckernförder Straße (Kronshagen – Steenbeker Weg): Straßenbau: Ausbau Veloroute, Baubeginn Juli 2023, geplante Dauer 12 Monate.

Flensburger Straße: Straßenausbau (Kanalbau ist abgeschlossen), Baubeginn in den Sommerferien 2023, geplante Dauer 15 Monate.

Holzkoppelweg: Kanal- und Straßenbau, Baubeginn Juli 2023; geplante Dauer 10 Monate.

Helgolandstraße: Kanal- und (Fahrrad-)Straßenbau, Baubeginn in den Sommerferien 2023.

Für die zweite Jahreshälfte sind außerdem Arbeiten in der Hamburger Chaussee (zwischen Meimersdorfer Weg und Hammerbusch) sowie in der Uferstraße (Kanalbau und Fahrbahndecke) geplant. An der Olshausenstraße richtet das Tiefbauamt einen Radfahrstreifen ein und an der Veloroute 10 einen begleitenden Gehweg zwischen Kronshagener Weg und Langenbeckstraße.