﻿Aktuelle Baustellen in Kiel: Der Stand der Langzeit-Projekte

In Kiel reiht sich gefühlt eine Baustelle an die nächste. Auch 2023 werden weiter Straßen ausgebessert und Abwasserkanäle saniert. Viele der 2022 gestartete Maßnahmen dauern im kommenden Jahr an. Ein Überblick über Langzeitbaustellen und ihre Fortschritte.

Die Feldstraße in Kiel gehört zu den Langzeitbaustellen in Kiel. Bis zur Kieler Woche 2023 soll die Sanierung der Straße abgeschlossen sein.

Kiel. 2022 war das Jahr der Straßenarbeiten in Kiel: Rund 5500 Baustellen gab es in der Landeshauptstadt. 500 davon wurden von der Stadt Kiel in Auftrag gegeben. Während einige Projekte abgeschlossen werden konnten, wie beispielsweise die Umwandlung vom Jungfernstieg in eine Fahrradstraße, dauern einige angefangene Arbeiten auch 2023 an. Ein Überblick über Langzeitbaustellen und mögliche Fertigstellungs-Termine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Goethestraße wird zwischen Arndtplatz und Lessingplatz zu einer Fahrradstraße umgebaut. Derzeit wird die Entwässerung saniert. Ursprünglich sollten die Arbeiten im April 2023 fertig sein. Der Zeitplan lässt sich fast einhalten. Es kam zu Verzögerungen bei der Wasserumlenkung des Schmutzwasserhauptkanals, sodass dort die Reihenfolge umgestellt wurde. Erst wurden die Grundstücksanschlusskanäle und dann der Hauptkanal saniert. Wenn die Witterung in der näheren Zukunft Oberflächenarbeiten zulässt, kann der Radverkehr ab Mai 2023 die neue Fahrbahn der südlichen Goethestraße als Fahrradstraße nutzen. In der finalen Bauphase kommt es abschnittsweise zu Sperrungen der Fahrbahn.

Baustellen in Kiel: Bauarbeiten an der Feldstraße liegen im Zeitplan

Seit Sommer gibt es an der Feldstraße zwischen Homann- und Bülowstraße Straßenbau- und Kanalarbeiten. Die angepeilte Dauer ist zehn Monate. Die Arbeiten zwischen Düvelsbeker Weg und Homannstraße vor der Hebbelstraße haben planmäßig in den Sommerferien 2022 begonnen. Mit gut zehn Wochen Verspätung aufgrund von Lieferengpässen bei Betonkanalrohren haben die Kanalbauarbeiten zwischen Düvelsbeker Weg und Bülowstraße begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auch die Kanalbaumaßnahme liegt so gut im Zeitplan, dass die geplante Deckenmaßnahme im gesamten Bereich der Feldstraße zwischen Bülowstraße und Homannstraße zeitlich nicht gefährdet ist und die Feldstraße wie vorher bekannt gemacht spätestens zur Kieler Woche wieder für den Verkehr auf kompletter Länge nutzbar ist“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Bender.

Kanal- und Netzarbeiten in der Projensdorfer Straße

Die Projensdorfer Straße wird seit März zwischen Am Tannenberg und Stadtparkweg saniert. Um die Belastung durch Verkehrseinschränkungen für Anwohnende und Anlieger so gering wie möglich zu halten, erfolgt das Vorhaben in vier zeitlich aufeinanderfolgenden Bauabschnitten. Dafür ziehen sich die Arbeiten über 18 Monate bis September 2023 hin. Aktuell ruhen die städtischen Baumaßnahmen, da Stadtwerke und der Telekommunikationsanbieter TNG am Kanalnetz zugange sind. Diese zeitliche Unterbrechung war nicht in der geplanten Dauer enthalten, dennoch liegen die Arbeiten nach Aussage der Stadt im Zeitplan. Beim Einbau der Fahrbahndeckschichten ist mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen.

Lesen Sie auch

Im Königsweg werden zwischen Hummelwiese und Rondeel Fahrbahn, Geh- und Radweg erneuert. Außerdem gibt es neue Markierungen, Straßenlaternen, Seitenbereiche, Kanäle und Leitungen. Seit Anfang Juli laufen die Arbeiten, die acht Monate dauern und wie geplant im März abgeschlossen sein sollen. Während der Asphaltarbeiten kann es zu Sperrungen kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Kanalschächte im Bereich Esmarchstraße in Kiel

Um die 100 Jahre alte Kieler Kanalisation auf den neuesten Stand zu bringen, werden im Bereich der Esmarchstraße auf Höhe Forstweg und Moltkestraße zwei Kontrollschachtbauwerke zum Schmutzwasserhauptsammler hergestellt. Dafür sind die Straßen seit Beginn der Kanalbauarbeiten im September an mehreren Stellen gesperrt. Die Sperrungen bleiben unverändert bis zum Bauende. In der Moltkestraße sollen die Arbeiten am 30. April beendet sein, im Forstweg am 31. Mai.

„Das Bauen an den Kanälen und Straßen im Jahr 2022 war geprägt von Lieferengpässen und coronabedingten Ausfällen ganzer Arbeitskolonnen der beauftragten Baufirmen, was zum Stillstand der Baustellen führte“, fasst Tiefbauamtsleiter Peter Bender zusammen. „Trotzdem blieben nahezu alle Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen.“ Kostensteigerungen bleiben aber nicht aus. „Das gestiegenen Preisniveau spiegelte sich in den erzielten Ausschreibungsergebnissen des Jahres 2022 wider.“