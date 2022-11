﻿Warum ein Erdgrab günstiger ist als eine Feuerbestattung

Die Preise für Holzsärge und Urnen, für Leichenkühlung und -transport, für Einäscherungen, Blumenkränze und Trauerkaffee steigen. Der Tod wird also teurer. Und das verändert die Trauerkultur – nicht nur in Kiel.

In dem 17,5 Quadratmeter großen Kühlraum werden bis zu 30 Verstorbene auf vier Grad heruntergekühlt. In diesem und vielen weiteren Bereichen ist das Kieler Bestattungsinstitut von Kostensteigerungen betroffen. Betriebsleiter Alexander Kühl ist besorgt.

Kiel. In der großen Feierhalle und nebenan im Cateringraum hat Alexander Kühl die Heizung runtergedreht. Die beiden Räume im Bestattungsinstitut Flenker mitten in der Kieler Altstadt dienen ihm und seinen Kollegen fast nur noch als Durchgang. Zwar ist Platz für 70 Menschen, doch die großen Zeremonien, bei denen viele Trauernde mit üppigen Blumengebinden und anrührenden Reden tränenreich im Kerzenschein Abschied nehmen, diese Art von Feiern gibt es hier nur noch selten. Die Bestattungsbranche ist im Umbruch.

„Uns geht die Trauerkultur verloren“, sagt Alexander Kühl, Betriebsleiter bei Flenker. Was durch die Corona-Kontaktbeschränkungen mit Bestattungen im engsten Kreis begonnen habe, setze sich nun fort. „Die Leute überlegen sich zwei-, dreimal, ob sie eine Trauerfeier machen und halten ihr Geld zurück: Sie stecken quasi in der Zwickmühle: Nehme ich Warmwasser oder verabschiede ich mich feierlich von meiner Oma?“

Die Trauerfeier in Kiel fällt aus, man trifft sich nur noch zur Beisetzung am Grab

Die Folge: Obwohl sich Trauernde eine Zusammenkunft wünschten, buchen sie keine Feier in der Trauerhalle, vielleicht auch nicht in der Friedhofskapelle, sondern treffen sich nur zur Beisetzung auf dem Friedhof. So sparen sie die Kosten für den Raum, den Redner, für Blumenschmuck, Musik und Trauerkaffee. Zeitgleich mit dem Wegfall von Trauerfeiern verbucht Flenker eine Verdoppelung der Teilnehmerzahl in den Trauergruppen. „Die Menschen müssen mit ihrer Trauer ja irgendwie aufgefangen werden.“

Nicht nur die Trauernden bereiten dem Bestatter Sorgen, sondern vor allem auch das eigene Unternehmen: „Wir sind von der Krise durch den Ukraine-Krieg doppelt betroffen“, sagt Kühl. „Wir haben starke Umsatzeinbrüche, und wir haben erhöhte Kosten im Schnitt von 30 bis 50 Prozent.“

Die Preise für Vollholzsärge hätten sich teils verdoppelt, das Personal bekomme Energiezuschläge, zudem seien der Treibstoff für die Überführungsfahrzeuge genauso gestiegen wie die Energie für den dreieinhalb mal fünf Meter großen Kühlraum, in dem bis zu 30 Verstorbene dauerhaft auf vier Grad runtergekühlt werden. An seine Kunden würde er die Kostensteigerungen nicht in gleicher Höhe weitergeben, sondern er hätte die Preise um etwa acht Prozent erhöht. Bestattungen seien also weiterhin durchaus bezahlbar, meint Kühl.

Flenker-Betriebsleiter Alexander Kühl vermietet diese große Trauerhalle nur noch selten. Die Energiepreiskrise wirkt sich auf die Trauerkultur aus. Die Menschen sparen bei den Bestattungen, sie trauern schlichter und privater. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Darauf verweist auch Sven Schröder, Obermeister der Bestattungsinnung Schleswig-Holstein: „Die aktuellen Preissteigerungen bei Bestattungen halten sich in Grenzen.“ Schröder sieht seine Branche nicht in der Krise und widerspricht damit dem Kieler Kollegen Kühl: „Die Bestatter sind von der Inflation ähnlich betroffen wie andere Handwerksbetriebe auch.“ Zahlen nennt Schröder jedoch nicht. Auch nehme er aktuell keine Zurückhaltung bei den Kunden wahr.

Sein Eindruck sei vielmehr, dass die Leute für Beerdigungen schon seit vielen Jahren weniger ausgeben: „Vor 20 Jahren gab es bei Trauerfeiern regelmäßig 15 bis 20 Kränze, heute sind zwei bis drei Kränze schon viel. Früher hat man zum Trauerkaffee offen eingeladen, heute wird die Anzahl der Gäste streng begrenzt.“ Schröder, der einen Betrieb in Eutin hat, sagt, er wolle die Leute nicht durch Preiswarnungen von einem Besuch im Bestattungsinstitut abhalten.

Den Tod können sich die Leute noch leisten – manchmal aber nur in Raten

Theresa Korsch, einziges Mitglied im Innungsvorstand im Angestelltenverhältnis (bei Petersdotter Beerdigungen in Preetz) hat keine Befürchtungen, dass die Kunden weglaufen: „Die Leute haben Verständnis für die aktuellen Preissteigerungen.“ Sie wiederum habe Verständnis, „wenn sich Angehörige Kostenvoranschläge bei mehreren Bestattern einholen und ein günstiges Angebot aussuchen, ist es nicht pietätlos oder respektlos dem Verstorbenen gegenüber, sondern völlig in Ordnung“.

Dass sich jemand den Tod nicht mehr leisten kann, diese Fälle haben sie auch noch nicht erlebt. „Bestattungen liegen immer im vierstelligen Bereich. Ich hätte jetzt auch nicht 4000 Euro rumliegen, um eine Bestattung zu bezahlen“, sagt sie ganz offen. „Wir freuen uns daher, wenn die Kunden um Ratenzahlung bitten. Besser, als dem Geld hinterherzulaufen.“

Irrglaube: Erdbestattung ist teurer als Feuerbestattung

Auf der Suche nach einer günstigen Beerdigung gebe es den Irrglauben, dass Erdbestattungen teurer seien als Feuerbestattungen. "Der Anteil an Feuerbestattungen liegt bei rund 80 Prozent", sagt Innungsobermeister Schröder, "Erdbestattungen liegen bei 20 Prozent, aber sie sind im Trend: Bei den Vorsorgegesprächen entscheiden sich immer mehr Leute zu Lebzeiten für diese nachhaltigere Variante, damit spart man Energie und schont die Umwelt."

Die steigenden Preise für Vollholzsärge schlagen auch beim Kieler Bestattungsunternehmen Flenker zu Buche. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Was kaum jemand wisse: „Die Friedhofsgebühr für ein pflegefreies Erdgrab liegt zwar oberhalb der Gebühr für ein Urnengrab, aber durch den Wegfall der Kosten für Kremation, Überführungen, Urne und Amtsarzt sind die Gesamtkosten der Erdbestattung nicht selten geringer als die einer Feuerbestattung.“

Krematorium Kiel: Kosten für Einäscherung gestiegen

Der Geschäftsführer des Kieler Krematoriums, Ralf Paulsen, geht hingegen davon aus, dass der Anteil an Feuerbestattungen weiter zunehmen werde. Von der aktuellen Energiepreisekrise sei sein Unternehmen nicht betroffen. Zwar habe man im Juli die Kosten für die Einäscherung eines Verstorbenen von 400 Euro auf 432 Euro erhöht. „Das hängt aber nicht mit den Energiepreisen zusammen, denn wir haben langfristige Verträge mit den Energieversorgern.“ Dies sei wichtig, da die Kremationstechnik extrem energieintensiv ist: Die gasbefeuerten Öfen müssen auf mindestens 850 Grad erhitzt werden und laufen im Normalbetrieb auf 1000 Grad. Die Verbrennung einer Leiche dauert zwischen 60 und 90 Minuten.

Parallel müssen die Abgase der Krematorien energieaufwendig heruntergekühlt und durch Filter von toxischen Stoffen befreit werden. Deswegen habe man in eine energiesparende Technik investiert und in der Folge die Preise erhöht. „Wir gehören zur kritischen Infrastruktur und machen uns keine Sorgen, dass uns der Gashahn abgedreht wird“, so Paulsen.

Und doch könne sich die Energiekrise auf das Krematorium auswirken: "Wenn uns in diesem Winter weniger Gas zur Verfügung stehen sollte, müssten wir die Öfen länger laufen lassen, denn das tägliche Hoch- und Runterfahren kostet besonders viel Energie." Problem der Rund-um-die-Uhr-Einäscherung: Im Nachtbetrieb steigen die Personalkosten überproportional. "Dadurch wäre die Feuerbestattung viel teurer." Und die Branche hätte ein Problem mehr.