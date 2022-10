﻿Behörde setzt Frachter mit 19 Mängeln im Kieler Ostuferhafen fest

Die „Pan Boreas" liegt mit diversen Mängeln an Bord in Kiel im Ostuferhafen fest.

Kiel. Die „Pan Boreas“ wollte eigentlich längst schon mit Ladung aus der Ostsee im Mittelmeer sein. Seit fast zwei Monaten beschäftigt der Frachter aber die deutschen Behörden. Die Berufsgenossenschaft Verkehr hat das Schiff stillgelegt.

Am 29. August kam die „Pan Boreas“ aus Frankreich in Brunsbüttel an. Beim Einlaufen in die Schleuse kam es zu technischen Problemen. Eine Kollision mit dem Schleusentor wurde vermieden. Dafür kam die Berufsgenossenschaft Verkehr an Bord.

Die für die Überwachung der Vorschriften zuständigen Ermittler der Dienststelle Schiffssicherheit bekamen an Bord des in Panama registrierten Frachters dann das volle Programm geboten.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt 19 Mängel festgestellt. Ergebnis: Ein Weiterfahrverbot am 30. August. Die Reederei und Wasserschutzpolizei wurden außerdem informiert und ein detaillierter Mängelbericht gemäß der Vorgaben der Hafenstaatenkontrolle erstellt.

Da in der Schifffahrt die Hafenstaatenkontrolle nach dem Paris-Abkommen transparent und offen arbeitet, wurde die Festsetzung der "Pan Boreas" auch im Internet veröffentlicht.

Von der Maschine bis zur Klimaanlage

Bei der „Pan Boreas“ stießen die Kontrolleure auf eine sehr lange Liste. „Zu den festgestellten Mängeln gehören technische Mängel an Haupt- und Hilfsmaschinen, Mängel an der Elektrik und Beleuchtung, Leckagen im Maschinenraum, die Bilge ist verschmutzt, die Brandmeldeanlage ist defekt, die Notfeuerlöschpumpe ist defekt, die Klimaanlage und die Proviantkühlung sind defekt“, so heißt auf Nachfrage bei der Berufsgenossenschaft.

Seit dem 30. August arbeitet die Besatzung nun schon an der Beseitigung. Zuerst in Brunsbüttel – und seit einer Woche in Kiel. Da es in Brunsbüttel für ein Schiff dieser Größe im Nord-Ostsee-Kanal keinen Liegeplatz für eine so lange Zeit gibt, haben zwei Schlepper den Frachter in die Förde geschleppt.

Im Ostuferhafen in Kiel ist jetzt der Liegeplatz der ehemaligen Russland-Fähre für das Schiff reserviert worden. Nach Russland fährt derzeit ohnehin kein Schiff mehr von Kiel aus, weshalb die „Pan Boreas“ hier auch länger liegen kann.

Der in Panama registrierte Schwergutfrachter gehört einer britischen Reederei und wird weltweit eingesetzt. Dabei gab es für die „Pan Boreas“ laut Datenbank der Hafenstaatenkontrolle am 14. Juni 2022 bereits eine Kontrolle im französischen Rouen. Ergebnis: vier Mängel.

Weiterer Frachter in Bremerhaven festgesetzt

Nun muss die Besatzung 19 neue Mängel abarbeiten. Die Nachkontrolle wird dann wieder durch Besichtiger der Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsgenossenschaft ausgeführt. Nur wenn diese Nachbesichtigung erfolgreich ist, wird der "Pan Boreas" die Weiterfahrt erlaubt. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

In Deutschland ist die „Pan Boreas“ derzeit eines von zwei stillgelegten Schiffen. In Bremerhaven liegt der Massengutfrachter „Lascombes“ fest. Insgesamt liegen in Europa und Nordamerika 61 Schiffe wegen Sicherheitsmängeln nach den Hafenstaatenregeln fest.

Die meisten Schiffe werden gerade von italienischen Behörden arretiert. 14 Schiffe liegen zwischen Venedig und Sizilien fest. Darunter auch das deutsche Rettungsschiff „Sea Watch 3“, das ehemalige Kieler Forschungsschiff „Poseidon“.