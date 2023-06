﻿Urabstimmung: Bei der Awo in Kiel droht jetzt ein unbefristeter Streik

Kiel. Mit einer Mehrheit von 96 Prozent haben die Gewerkschaftsmitglieder unter den Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kiel in einer Urabstimmung ihre Bereitschaft zum Erzwingungsstreik bekundet. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Ihre Mitglieder erhöhen damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen.

Das Votum bedeutet, dass Verdi seine Mitglieder bei der Awo ab sofort zum unbefristeten Streik aufrufen kann. Die Gewerkschaft setzt ein Ultimatum: „Wir wollen dem Arbeitgeber noch Zeit bis zum 30. Juni geben, um zu einer Tarifeinigung zu kommen“, sagt Natascha Jaeger, sozialpädagogische Assistentin und Mitglied der Verdi-Tarifkommission.

Gewerkschaft Verdi drängt auf schnelle Lösung mit der Awo Kiel

„Wegen der Inflation brauchen wir jetzt mehr Geld, um unsere Rechnungen zu bezahlen“, so Jäger. „Deswegen brauchen wir eine schnelle Lösung.“

Die Awo-Leitung hatte ihre Bereitschaft signalisiert, auf die Verdi-Forderung nach Übernahme der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst inklusive Inflationsausgleichszahlung in Höhe von einmalig 3000 Euro einzugehen. Sie hatte das allerdings von einer Kostenübernahme der öffentlichen Hand abhängig gemacht. Die Kieler Ratsversammlung hatte die Kostenübernahme aus Steuergeld erst am Donnerstagabend beschlossen. Die Awo beschäftigt in Kiel 550 Kräfte in der Sozialen Arbeit.

