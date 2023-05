﻿Warum der Kieler Beirat für Stadtgestaltung keine Tagesordnung veröffentlicht

Kiel. Er hat eine wichtige Beratungsaufgabe und tagt doch gefühlt im Verborgenen: der Beirat für Stadtgestaltung. Das Fachgremium aus Expertinnen und Experten aus dem Bereich Stadtplanung und Architektur äußert sich in regelmäßigen Abständen zu Bauprojekten in Kiel und nimmt damit Einfluss auf die Stadtgestaltung. Welchen Einfluss hat der Beirat – und warum sind die Tagesordnung und die Protokolle der Sitzungen im Gegensatz zu anderen Beiräten nicht einsehbar, obwohl das Gremium öffentlich tagt?

„Der Beirat für Stadtgestaltung hat die Aufgabe, sich zu allen wichtigen städtebaulichen und architektonischen Fragen in der Landeshauptstadt Kiel fachlich zu äußern. Seine Stellungnahmen haben empfehlenden Charakter.“ So beschreibt die Stadt auf ihrer Homepage die Anforderungen an das Gremium. Weiter heißt es: „Durch seine Arbeit hat der Beirat in der Vergangenheit dazu beigetragen, die architektonische Qualität und Baukultur auf einem hohen Niveau zu sichern.“

Beirat für Stadtgestaltung: Diskussionen über Wohngebäude und Großprojekte in Kiel

Das Wort des Beirats hat Gewicht. Seine Empfehlungen werden in erster Linie vom Bauausschuss aufgenommen. In den vergangenen Sitzungen äußerte sich der Beirat beispielsweise zum Großbauprojekt auf dem Postareal am Karlstal, zu den Neubauten an der Hörn, der neuen Technischen Fakultät der Universität am Ostufer, zu den „Kiel Höfen“ auf dem Gelände der Kieler Nachrichten, aber auch zu städtischen Projekten.

Seine sieben Mitglieder – Landschafts- und Bau-Architekten, Stadtplaner, ein Experte aus der Denkmalpflege und Baudezernentin Doris Grondke – debattieren über die generelle Architektur, aber auch über optische Fragen wie die Farbe von Klinkern oder das Anlegen von Grünflächen. Grundlage sind jeweils die Baupläne und Visualisierungen der beteiligten Architekturbüros.

Beirat für Stadtgestaltung in Kiel tagt seit 2016 öffentlich

Seit 2016 tagt der schon 1947 gegründete Beirat öffentlich. „Wir wollen, dass sich auch Kielerinnen und Kieler an der Diskussion beteiligen und ihre Meinung äußern“, sagt Florian Gosmann, Leiter des Stadtplanungsamts. Doch die Resonanz ist gering. Es kommen kaum Bürgerinnen und Bürger zu den Sitzungen, die alle zwei Monate im Forum Baukultur stattfinden. „Wir würden uns wünschen, dass mehr Besucher kommen würden“, sagt Baudezernentin Doris Grondke.

Dass kaum Gäste an den Sitzungen teilnehmen, hat sich die Stadt selbst zuzuschreiben. Denn im Gegensatz zu den Sitzungen von Seniorenbeirat, von Behindertenbeirat und Jungem Rat gibt es keine öffentlich einsehbare Tagesordnung für die Treffen des Beirats für Stadtgestaltung. Im Internet stehen nur die Termine. Informationen, worüber debattiert wird, finden Interessierte nicht. Lediglich über den Pressedienst der Stadt wird die Tagesordnung an Medien verschickt. Protokolle mit den Ergebnissen aus den Sitzungen werden ebenfalls nicht veröffentlicht.

Nächste Sitzung vom Beirat für Stadtgestaltung Die nächste öffentliche Sitzung des Beirats für Stadtgestaltung ist am Dienstag, 30. Mai. Um 17 Uhr im Forum Baukultur, Waisenhofstraße 3, schaut der Beirat unter anderem auf die Pläne für Wohnhäuser auf dem früheren Mühlengelände am Nordufer der Schwentinemündung. Auch die Wohnbebauung an der Ecke Ostring/Preetzer Straße neben der historischen Kruppschen Siedlung steht auf der Tagesordnung. Ein weiteres Projekt ist der von der Stadt geplante Campus auf dem RBZ-Gelände am Schützenpark.

Da es sich um keinen Beirat gemäß der Gemeindeordnung handelt, sei die Stadt nicht verpflichtet, Informationen rund um den Beirat für Stadtgestaltung zur Verfügung zu stellen, erklärt Florian Gosmann. „Es ist ein freiwilliger Beirat, den es in einer Stadt nicht geben muss.“ Anders sieht das bei den Beiräten für Senioren, Behinderten und dem Jungen Rat aus, die es gemäß Gemeindeordnung geben muss. Gosmann und Grondke wollen nun prüfen, ob die Tagesordnung zu den Sitzungen online veröffentlicht werden kann.

Öffentlich einsehbar sind neben den Sitzungsterminen nur noch die Namen der Mitglieder des Beirats für Stadtgestaltung. Das Gremium setzt sich aus Architektinnen und Architekten aus dem In- und Ausland zusammen. Für die Teilnahme an einer Sitzung erhalten sie 600 Euro, der Sitzungsvorsitzende 800 Euro. Die Mitgliedschaft ist auf zwei Jahre begrenzt, kann aber verlängert werden. Wer als Architekt im Beirat für Stadtgestaltung sitzt, darf während der Mitgliedschaft und ein Jahr nach dem Ausscheiden aus dem Beirat keine Bauprojekte in Kiel ausführen.

