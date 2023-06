﻿Der weite Weg zu mehr Tempo 30 in Städten und Gemeinden

Kiel. Kita, Kirche, Kneipe: All das gibt es in der recht kurzen Rathausstraße in der Kieler Innenstadt. Hier sicherheitshalber ein Tempolimit von 30 km/h für Kraftfahrzeuge anzuordnen, ist ein naheliegender Gedanke. Aber die Tat bleibt der Kieler Verkehrsbehörde verwehrt. Sie darf es nicht.

Die Stadt Kiel hat rechtlich nicht überall die Entscheidungsgewalt darüber, wo sie Tempo 30 anordnet und wo nicht. Das soll sich bald ändern. Das Bundesverkehrsministerium bereitet eine Gesetzesänderung vor, mit der den Kommunen die Autonomie für Verkehrsmaßnahmen innerhalb ihrer Grenzen verliehen werden soll.

Derzeit schreiben das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung bundesweit vor: Auf klassifizierten Straßen gilt innerorts eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Klassifizierte Straßen sind Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen. Die Rathausstraße in Kiel ist eine Kreisstraße.

Ausnahmen sind im Straßenverkehrsgesetz geregelt

Ausnahmen sind an enge Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel darf eine Kommune vor Kitas und Altenheimen Tempo 30 anordnen – aber nur in deren Eingangsbereich, nicht entlang der ganzen Straße. Der Eingang der Kita an der Rathausstraße liegt zu allem Überfluss zur Waisenhofstraße hin. Auf der gilt tatsächlich Tempo 30. Auf der Rathausstraße bleibt es einstweilen beim Bundesgesetz: Tempo 50.

Weitere Ausnahmetatbestände sind Lärmschutz und Querungsaufkommen. Der Lärm wird gemessen, danach sein Durchschnitt berechnet. Die lautlose Nacht zählt mit. In Kiel wird es nirgendwo so lange so laut, dass der Lärmdurchschnitt ein Tempolimit rechtfertigen würde. Der querende Verkehr wird dagegen schlicht gezählt. Erreicht er eine bestimmte Zahl, kann die Stadt Tempo 30 anordnen – aber nur im Querungsbereich.

Ein weiteres Beispiel in Kiel ist der Wehdenweg in Wellingdorf. Eng, unübersichtlich, unfallträchtig. Der Ruf nach Tempo 30 ist laut. Aber die Straße ist als Landesstraße klassifiziert: Aus der Traum vom Tempolimit. Grüne, SPD und Verwaltung in Kiel haben weitere Straßen für Tempo 30 im Auge (siehe Grafik), aber rechtlich keinen Zugriff.

Kiel erlässt Tempo 30 überall dort, wo es geht

Allein auf nicht klassifizierten Straßen, im Gemeindestraßennetz, kann die Stadt etwas tun. Selbst hier gibt es Ausnahmen, meist Straßen mit Buslinien. Tatsächlich hat die Stadt Kiel ihre Möglichkeiten schon vollständig ausgeschöpft: Überall dort, wo sie es darf, hat die Verkehrsbehörde bereits Tempo 30 angeordnet. Dazu gehört zum Beispiel der gesamte Stadtteil Holtenau.

Städtebündnis mit Kiel macht Druck auf Bundesregierung

Dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer genügt das nicht. Auf sein Betreiben ist Kiel vor eineinhalb Jahren dem Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beigetreten. Dem Bündnis, einst von sieben Mitgliedern des Deutschen Städtetags gegründet, gehören mittlerweile rund 750 Kommunen von Klein Gladebrügge bis Berlin an. Sie machen Druck.

„Die Initiative fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten“, heißt es auf der Homepage des Bündnisses. Das soll jetzt geschehen.

Absage an generelles Tempolimit in Städten wie Kiel

In einem Grundsatzpapier steht sogar die Forderung nach Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit auf allen innerörtlichen Straßen. Aber so weit wollen weder der Bundesverkehrsminister in Berlin noch der Oberbürgermeister in Kiel gehen.

Volker Wissing (FDP) argumentiert: „In den Städten sind nicht nur Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner betroffen, sondern auch derjenigen, die durchfahren.“ Deshalb seien Durchgangsstraßen auszunehmen.

Ulf Kämpfer (SPD) versichert: „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit? Nein, das ist nicht beabsichtigt.“ Ihm gehe es allein um die kommunale Autonomie, pragmatisch dort Tempo 30 anzuordnen, wo es sinnvoll und geboten sei.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wenn die Bundesregierung eine Gesetzesänderung startet, müssen Bundestag und Bundesrat sie noch beschließen. Damit würden zunächst die Bundesländer ermächtigt, ihren Kommunen die Geschwindigkeitshoheit zu übertragen. Das müsste wiederum der Landtag erst beschließen.

