﻿Hund stirbt nach Beißattacke am Bahnhof Kiel: „Sie war wie unser sechstes Kind“

Lacy, ein Mix aus Shih Tzu und Jack Russell, lebte zehn Jahre in der Familie Jansen. Am Donnerstag ist sie auf dem Bahnhofsvorplatz in Kiel von einem anderen Hund totgebissen worden.

Mischlingshündin Lacy kam als Welpe in die Familie Jansen aus Kiel. Gut zehn Jahre später, am vergangenen Donnerstag, wird sie am Hauptbahnhof totgebissen, von einem nicht angeleinten Hund. Ihre Besitzerin ist traumatisiert: „Sie war wie ein Kind für uns.“ Sie erzählt, was sie nun tun will.

