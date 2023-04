﻿Schluss mit Idylle am Tiessenkai in Kiel: Jetzt legen sogar Marineschiffe an

Der Tiessenkai in Kiel-Holtenau ist nicht mehr nur Liegeplatz für Segelschiffe und Traditionsschiffe. Immer öfter nutzen jetzt auch Marineschiffe diesen eigentlich idyllischen Platz. Der Grund ist die günstige Lage des Kais an der Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal und die Erreichbarkeit an Land.

Martialischer Anblick am idyllischem Tiessenkai: das Marineschiff „Pulau Fanildo“ in Kiel-Holtenau.

Liegeplätze in Holtenau

Kiel. Der Tiessenkai in Holtenau ist ein seit jeher ein Schutz- und Versorgungshafen. Meist liegen dort Traditionssegler. In den vergangenen Wochen sind dort jedoch öfter Marineeinheiten zu sehen gewesen. Auch das Militär nutzt die beliebte Kaianlage.

Die indonesischen Minenjagdboote „Pulau Fanildo“ und „Pulau Fani“ haben jüngst vom Tiessenkai aus ihre Probefahrten in der Ostsee absolviert. Die Hafenanlage mit der niedrigen Kaikante gilt als ideal, um dort Techniker auszutauschen oder auch Material zu übernehmen.

In dieser Woche war es die „Pulau Fanildo“: Das 62 Meter lange Minenjagdboot kam von der Werft Abeking & Rasmussen aus Lemwerder in Niedersachsen – an Bord auch modernste Technik von der Firma Anschütz aus Kiel.

Tiessenkai beliebt: Liegeplätze werden nach Länge bezahlt

Die Einrichtung eines militärischen Sicherheitsbereichs ist am Tiessenkai bislang allerdings nicht geplant. „Die Liegeplätze werden von der Bauwerft der Boote über Makler gebucht und auch abgerechnet“, so Philipp Mühlenhardt von der Sporthafen Kiel GmbH. „Besondere Absperrungen sind da nicht nötig.“

Der Hafenmeister hat den Liegeplatz am Tiessenkai lediglich mit einem Absperrband reserviert, damit dort keine anderen Schiffe festmachen können. Das rotweise Band soll nach der Abfahrt der Minenjäger aber wieder verschwinden.

Die Minenjäger für Indonesien waren am Tiessenkai nicht allein. Auch das neue Schiff der bulgarischen Grenzpolizei war unlängst für einige Tage dort. Die 45 Meter lange „Balchik“ war auf der Durchreise von der Bauwerft in Estland zum Schwarzen Meer, genauso wie neue Lotsenboote für die Schifffahrtsbehörden in Kanada und Frankreich.

Bezahlt wird beim Sporthafen für die Liegezeit je nach Länge des Schiffes. Dabei werde kein Unterschied zwischen Traditionssegler und Minenjäger gemacht. „Wir wollen den Tiessenkai aber für Segler attraktiv machen“, so Mühlenhardt. „Da sind wir auf einem sehr guten Weg.“

Zu den ersten Seglern, die dort jetzt nach der Winterpause festmachten, gehörte auch die „Roald Amundsen“. Der Eckernförder Schulsegler kam in dieser Woche aus dem Atlantik zurück und setzte seine Passagiere am Tiessenkai an Land. Inzwischen liegen weitere Segler dort. Es sind zumeist niederländische Zwei- oder Dreimaster.