﻿Bernhard Hoëcker präsentierte im Kieler Max erinnerungswürdige Comedy

Innenstadt Kiel: Jugendliche schlugen in der Nähe des Bahnhofs aufeinander ein

Sechs Jugendliche sind am Donnerstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofes in Streit geraten. Zwei Beteiligte wurden nach der Prügelei im Krankenhaus untersucht. Die Polizei stellte ein Messer sicher. Ein Zusammenhang zu den Messerangriffen vergangener Wochen vermutet die Polizei aber nicht.