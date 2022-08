﻿Besondere Schau in Kiel: Bunte Vögel und exotische Pflanzen

Farbenprächtige Vögel aus Ozeanien, Amerika, Afrika und Europa sind am Sonnabend, 27. August und Sonntag, 28. August, im Botanischen Garten in Kiel zu Gast. Besucherinnen und Besucher können 100 bunte Vögel bestaunen, etwa Gelbbrustaras, Hornsittiche, Rußköpfchen und Rosakakadus.

Aus den tropischen Trockenwäldern Afrikas kommen die Rußköpfchen, deren Bedarf an Wasserstellen sie in Zeiten der Dürre zu weiten Wanderungen zwingen. Am Wochenende sind sie im Botanischen Garten Kiel zu Gast.

Kiel. Ein artenreiches und flatterhaftes Gastspiel erwartet die Besucher des Botanischen Gartens in Kiel am Wochenende: Rund 100 bunte Vögel werden am Sonnabend, 27. August, und Sonntag, 28. August, in der besonderen Ausstellung „Exotische Vögel in exotischer Pflanzenpracht“ zusammen mit den Pflanzen ihrer Herkunftsregionen zu sehen sein.

Vogelfreunde Kiel präsentieren ihre gefiederten Freunde

In artgerecht gestalteten Volieren werden in Zusammenarbeit mit den Vogelfreunden Kiel seltene, aber auch leicht zu haltende Arten in den Schaugewächshäusern vorgestellt und gezeigt, darunter Gelbbrustaras, Hornsittiche, Rußköpfchen, Rosakakadus, der Maximilianpapagei und Grünarassaris mit einem Jungvogel, eine kleine Tukanart aus dem nördlichen Südamerika. Ziel der Schau: Gefährdete Arten in ihrer Schönheit einem möglichst großen Publikum nahezubringen und die Besonderheiten der Klimaregionen zu veranschaulichen.

Unter den Gästen in Kiel: Rosakakadus, Grünarassaris und der Maximilianpapagei

Alle Tiere, inklusive Wellensittiche und Kanarienvögel, sind, soweit sie mögen, an beiden Tagen jeweils von 9.30 bis 17 Uhr zu sehen. Die Vogelhalter geben Auskunft über Haltung, Pflege und Zucht und verraten gerne die Eigentümlichkeiten ihrer Schützlinge. Die Gefiederten sind in den jeweils entsprechenden Klimazonen der Gewächshäuser zu bestaunen.

Fotografieren (ohne Blitz) ist erlaubt. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder, Schüler und Studenten zwei Euro Eintritt. Parkmöglichkeiten gibt es etwa am Ende der Leibnizstraße, die Buslinie 81 fährt zum Botanischen Garten.