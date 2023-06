﻿Rikscha-Fahrer Clayton kutschiert die Gäste über die Kieler Woche 2023

Kiel. Sein Fahrrad ist so bunt wie er selbst. Eigentlich fährt Clayton mit seiner Rikscha durch Berlin. Zehn Tage im Jahr kommt er nach Kiel, wenn die Stadt im Ausnahmezustand ist. Dann kutschiert er die Besucher und Besucherinnen der Kieler Woche an ihr Wunschziel – und ist begeistert von der Freundlichkeit der Norddeutschen. Claytons Akzent ist kaum noch zu hören. Der gebürtige Kanadier kam vor 15 Jahren zum Studium nach Berlin, verliebte sich in die Stadt – und blieb. Heimweh habe er nicht. Aber seine Familie vermisse er.

In Berlin bietet er nicht nur Rikscha-Fahrten an. Seine Leidenschaft sind auch Stadtführungen. Die hat er auch schon das eine oder andere Mal in Kiel angeboten – obwohl er die Stadt nicht allzu gut kennt. „Mich haben Leute gefragt, ob ich sie mit meiner Rikscha durch die Stadt führen kann. Ich habe mich kurz eingelesen und es konnte losgehen.“ Offenbar mit Erfolg – den Gästen hat es gefallen.

Die Kieler Woche ist für den 41-Jährigen etwas Besonderes. 2016 habe er angefangen, hier Rikscha zu fahren. Obwohl es in dem Jahr in Strömen regnete, kam er wieder nach Kiel. „Ich wollte der Stadt eine zweite Chance geben und es hat sich gelohnt.“ Besonders gefällt ihm die freundliche und offene Art der Kieler. „Die wollen auch immer so viel über mich wissen, manchmal erzähle ich die ganze Fahrt über, weil sie so viele Fragen stellen.“ Nach der Kieler Woche geht es für Clayton zurück nach Berlin. Dort warten Frau und Kind sehnsüchtig auf ihn.

