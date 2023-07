﻿Alte Menschen in Kiel sollen sich besser ernähren

„Carnival Pride“ kann nicht weiterfahren

Maschinenschaden: Kreuzfahrer mit 3200 Menschen an Bord ist wieder in Kiel

Eigentlich sollte die „Carnival Pride“ am Mittwoch in Göteborg einlaufen, dem letzten Hafen einer 13-tägigen Kreuzfahrt. Doch am Dienstagabend blieb das Schiff kurz nach der Abfahrt aus Kiel mit einem Maschinenschaden auf der Ostsee liegen. Am Abend kam es zurück nach Kiel.