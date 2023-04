﻿Top 10 in Kiel: Das sind die am besten bewerteten Restaurants der Stadt

Wer gut gegessen hat, hinterlässt sein Lob heute oft nicht nur im Restaurant, sondern auch bei der Suchmaschine Google. Wo schmeckt es den Gästen in Kiel besonders gut? Lesen Sie hier, welche zehn Kieler Restaurants bei den Google-Rezensionen am besten abschneiden.

Kiel. Wer gut gegessen hat, hinterlässt sein Lob heute oft nicht nur im Restaurant, sondern auch bei Google. Dementsprechend vermittelt ein Blick auf die Gastro-Rezensionen der Suchmaschine einen Eindruck davon, wo es den Gästen in der Stadt am besten schmeckt. Wir haben uns die Rezensionen bei Google einmal näher angeschaut – und präsentieren hier die Top Ten.

Platz 1: Donnerlüttchen – 4,9 Sterne, 361 Bewertungen

Seit 2020 setzen Sonja Lugowski und Jessica Froese in ihrem Restaurant Donnerlüttchen in Kiel bewusst auf norddeutsche Küche. Traditionsgerichte wie Labskaus oder Grünkohl werden dabei oft mit modernen Pointen versehen. Für die Google-Rezensenten ist das Donnerlüttchen mit diesem Ansatz die Nummer eins in der Stadt. „Kleine Karte, die es aber in sich hat“, befindet einer von ihnen.

Wo: Knooper Weg 131, 24118 Kiel

Platz 2: Bistro Max Planck – 4,9 Sterne, 121 Bewertungen

Seit Ende 2022 bringt Sinan Ceylan mit seiner Familie frischen Wind in den Gastrokiez von Dietrichsdorf. Dass die Ceylans eine Zeit in Schweden lebten, soll sich auf der Karte widerspiegeln, auf der sich neben türkischen Speisen wie Köfte, Falafel und Pide auch Steinofenpizza findet. „Bei uns wird die Pizza schmecken wie in Malmö“, verspricht Sinan den Gästen. „Unnormal lecker“, lobt eine Rezensentin das Ergebnis.

Wo: Heikendorfer Weg 41, 24149 Kiel

Platz 3: Moravid Sonnenküche – 4,9 Sterne, 115 Bewertungen

Mancher Besucher dürfte den Gastraum des Moravid zum ersten Mal betreten haben, als hier noch das Burger-Restaurant Kitty Rock Belly Full residierte. Heute steht in der Gutenbergstraße marokkanische Küche im Fokus. „Wir hatten vier verschiedene Gerichte und jedes war eine Geschmacksexplosion. Tajin mit Lamm war großartig, supernettes Personal dazu und toller marokkanischer Tee rundeten den Abend ab“, beschreibt ein Google-Rezensent seinen Eindruck.

Wo: Gutenbergstraße 66, 24118 Kiel

Platz 4: Flygge – 4,9 Sterne, 111 Bewertungen

Bekannt wurde Mathias Apelt als Kiels erster Sternekoch. Doch seit er das Ahlmanns im Kieler Kaufmann verlassen und mit dem Flygge sein eigenes Restaurant eröffnet hat, setzt er dort auf andere Weise Maßstäbe. Ein bisschen Sterneküche bleibt im Düsterbrooker Weg dennoch im Spiel: „Ein guter Tipp. Wir haben das, Restaurant aus der EINZIGEN Empfehlung im Guide Michelin für Kiel. Zu Recht! Wir kommen wieder“, ist in der neuesten Rezension bei Google zu lesen.

Wo: Düsternbrooker Weg 46, 24105 Kiel

Platz 5: Markmanns – 4,8 Sterne, 465 Bewertungen

2010 eröffneten Oliver und Daniela Markmann das Markmanns in Westerrönfeld. Seit 2019 sind sie unter gleichem Namen am Falckensteiner Strand präsent. Das Markmanns ist ein Mekka für Fleischliebhaber. „Wir haben bisher nirgends so hervorragendes Fleisch gegessen. Hier wird Gastronomie gelebt und der liebe- und respektvolle Umgang mit den Lebensmitteln ist deutlich spürbar“, schreibt eine Rezensentin bei Google.

Wo: Falkenhorst 20, 24159 Kiel

Platz 6: Leo’s Juice, Bowls & Burger – 4,8 Sterne, 199 Bewertungen

Burger-Restaurants gibt es nicht nur in Kiel viele. Doch bei Leo’s kann man Büffel- oder einen Highland-Cattle-Burger auch noch mit einer Riesenauswahl frisch gepresster Säfte kombinieren. „Die Burger hier sind der absolute Wahnsinn. Für mich sind es die besten Burger, die ich bislang gegessen habe“, lobt ein Rezensent. Und fügt an: „Was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist die Tatsache, dass es auch glutenfreie Burger gibt.“

Wo: Schilkseer Str. 90, 24159 Kiel

Platz 7: Sri Thai – 4,7 Sterne, 747 Bewertungen

Mittlerweile gibt es in Kiel eine ganze Reihe thailändischer Restaurants, aber zumindest bei Google ist das Sri Thai immer noch das beliebteste. Dass hier fast alle Gerichte auch in vegetarischen Varianten zu haben sind, begeistert die Gäste ebenso wie die Aufmerksamkeit des Personals. Und mancher Gast fühlt sich hier in seinen Thailand-Urlaub zurückversetzt.

Wo: Adalbertstraße 17, 24106 Kiel

Googles Top Ten: Das sind unsere Kriterien Bei Google können Gäste Restaurants mit ein bis fünf Sternen bewerten und ihre Besuche überdies kommentieren. Für unsere Kieler Top Ten haben wir die Restaurants mit den höchsten Durchschnittsbewertungen ausgesucht. Bei Gleichstand wurde auch die Zahl der Bewertungen einbezogen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Restaurants aufgenommen, die mindestens 100 Google-Bewertungen vorweisen können. Imbisse, Kantinen und reine Cafés wurden nicht berücksichtigt. Der Stand der Bewertungen: 20. April 2023

Platz 8: Medea – 4,7 Sterne, 599 Bewertungen

Die gebürtige Georgierin Maia Feddersen-Nakwetauri quälte in Kiel das Heimweh. Deshalb entschloss sie sich, mit ihrem georgischen Restaurant Medea ein kleines Stück Heimat mitsamt der „Gerüche, Aromen und unvergesslichen Geschmäcker dieser uralten Küche“ in die Stadt zu holen. „Geschmacklich super, aber viel Knoblauch, Koriander und Walnuss“, fasst eine Rezensentin bei Google das Ergebnis zusammen.

Wo: Holtenauer Str. 139, 24118 Kiel

Platz 9: Rigoletto – 4,7 Sterne, 366 Bewertungen

Am Rigoletto im Königsweg könnte der Nichtwissende leicht vorübergehen. Dann aber würde er eines von Kiels beliebtesten italienischen Restaurants übersehen. Im rustikalen Souterrain-Gastraum gibt es zwar keine Pizza, aber dafür viele andere Traditionsgerichte des Landes. „Es ist ein kleines, aber sehr feines Plätzchen, in welchem man sehr gute Qualität bekommt“, befindet ein Besucher bei Google.

Wo: Königsweg 46, 24114 Kiel

Platz 10: Manufactur – 4,7 Sterne, 300 Bewertungen

In der Kieler Manufactur wird mit großer kulinarischer Experimentierfreude der Bogen von der Imbisskultur zur hohen Küche geschlagen. Vom Brot bis zum Fleischspieß werden hier alle Komponenten der Gerichte selbst zubereitet. Der Beiname „Gourmet-Grill & Fresh Food“ kommt daher nicht von ungefähr. „Wechselnde Gerichte, die alle frisch zubereitet werden. Das Essen schmeckt hervorragend und ist von ausgezeichneter Qualität. Trotzdem moderate Preise“, so das Urteil einer Rezensentin.

Wo: Saarbrückenstraße 3, 24114 Kiel