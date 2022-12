﻿Besuch aus Tansania: Tovar begrüßt Delegation aus Moshi in Kiel

Abfallwirtschaft, Aufforstung, Bildung: In diesen Bereichen wollen der Moshi District in Tansania und die Stadt Kiel ihre Partnerschaft ausbauen. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar hat jetzt eine Delegation aus Moshi in Kiel begrüßt. Ziel des Besuchs ist es, neue Kooperationsfelder zu erschließen.

Sie freuen sich auf den Austausch in den kommenden Tagen: Peter Tungu, Kreispräsident Morris Makoi, Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, Filbert Shayo und Jackson Nyaonge.

Kiel. Besuch aus Moshi: Seit Montag ist eine Delegation aus Kiels tansanischer Partnerregion Moshi District zu Gast in der Landeshauptstadt. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar begrüßte die Gruppe unter der Leitung des Kreispräsidenten Morris Makoi im Rathaus.

In den kommenden Tagen werden Fachkräfte der Kieler Stadtverwaltung gemeinsam mit der Delegation vom Kilimandscharo am aktuellen Handlungsprogramm der Partnerschaft arbeiten. Es sollen Ideen für Projekte in den Bereichen Abfallwirtschaft, urbane Aufforstung sowie Bildung entwickelt werden. Die tansanische Delegation wird zudem die Müllverbrennungsanlage und das RBZ Technik besuchen. Ziel ist es, neue Kooperationsfelder zu erschließen.

Kiel und Moshi: die Geschichte der Partnerschaft

Seit 2011 sind Kiel und Moshi District in einer Klimapartnerschaft verbunden, um gemeinsam Klimaschutzprojekte zu entwickeln. 2013 haben der Kreis Moshi District und die Stadt Kiel ihren Partnerschaftsvertrag geschlossen. 2017 formulierten Kiel und Moshi District weitere Kooperationsprojekte in den Bereichen Gesundheit und Medizin sowie Umweltschutz.

So wurde in Tansania eine Baumschule aufgebaut. Außerdem wurde mit Spenden aus der Kieler Bevölkerung eine Entbindungsstation gebaut. Teil des Projekts war eine Weiterbildung zweier Mediziner aus Moshi in Kiel.

Aktion „Korn für den Frieden“ wird ausgeweitet

Unterdessen hat der Kieler Arbeitskreis Brückenbauen seine Partnerschaftsaktion „Korn für den Frieden“ ausgeweitet. Die Aktion hatte in Kiels türkischer Partnerprovinz Hatay begonnen.

Inzwischen gibt es auch Anpflanzungen auf Feldern in Uganda und Tansania, „um unabhängiger von Importen zu werden“, berichtet Klaus Onnasch, der den Arbeitskreis anführt. Der Pastor ist gerade aus Afrika zurück und weiß: „In beiden Ländern fand die Aktion große Resonanz.“