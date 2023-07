﻿Frust im Stau: Wie Betriebe aus Kiel unter den Baustellen leiden

Kiel. Selbst wer privat mit dem Auto unterwegs ist, verzweifelt in diesen Tagen an und in den Staus, die von den großen Dauerbaustellen in Kiel verursacht werden. Teils regelrecht dramatisch wird es aber für Firmen, die ihre Waren oder Dienstleistungen an die Kundschaft bringen müssen. Scharfe Kritik an der Stadt kommt von der Industrie- und Handelskammer (IHK), Alarmsignale ertönen auch vom Seefischmarkt in Wellingdorf.

Knud Hansen, Präsident der IHK Kiel, äußert „Verwunderung“ über einige Aussagen von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) im KN-Interview zur Baustellensituation in der Stadt. Zwar bezeichne der Rathauschef die am Tiefbauamt geübte Kritik als „grotesk unfair“, weise aber im selben Atemzug auf das Problem hin, dass die Stadt weiterhin ein Kommunikationsproblem mit sich herumschleppe.

IHK-Chef: Bemühungen der Stadt Kiel zu Sperrungen reichen nicht aus

Dazu Hansen wörtlich: „Die aktuellen Rückmeldungen unserer Mitgliedsunternehmen zeigen uns, dass die Bemühungen um einen zeitnahen und belastbaren Informationsfluss von der Stadt hin zu den Gewerbebetrieben, ihren Lieferanten und Kunden noch nicht ausreichen.“ Erst jüngst wurden nach Angaben der IHK die Anrainer am Waldwiesenkreuz gerade mal mit drei Tagen Vorlauf über anstehende Sperrungen ins Bild gesetzt. „Diese Unberechenbarkeit erlaubt keine verlässliche Planung und schreckt Kunden ab“, ärgert sich der IHK-Präsident.

„Unberechenbarkeit erlaubt keine verlässliche Planung und schreckt Kunden ab.“ Knud Hansen, Präsident der IHK zu Kiel © Quelle: Ulf Dahl

Informationsfluss ist gut, Verkehrsfluss wäre besser. So sehen es jedenfalls die Verantwortlichen der Betriebe am Seefischmarkt in Wellingdorf. Dort spielt nach wie vor in vielen Hallen und Gebäuden der Fisch eine wirtschaftliche Hauptrolle, auch sonst wird oft mit verderblicher Ware Geld verdient.

Stau in Kiel: Eineinviertel Stunden von Suchsdorf nach Heikendorf

„Neulich hat eines unserer Autos eineinviertel Stunden vom Edeka-Markt in der Eckernförder Straße bis nach Heikendorf gebraucht“, nennt Rainer Lange ein Beispiel. Ähnliche Fälle könnte der Chef von Matjes Lange dutzendfach erzählen. Sechs Autos hat das Unternehmen – wenigstens idealerweise – am Laufen, um Lebensmittelmärkte oder Endkunden auf den Wochenmärkten zu versorgen. Und die Besatzung dieser Lieferwagen bringt immer wieder neue Frustgeschichten mit.

Bisweilen führen die Dauerstaus zu absurd anmutenden Konsequenzen. Freitags steht normalerweise am Vormittag bis 12.30 Uhr ein mobiler Fischladen in Schönkirchen, um dann am Nachmittag von 14 Uhr an in Schilksee Fisch und Salate an den Mann oder die Frau zu bringen. Weil das Auto dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der verstopften Straße statt vor Rewe im Kieler Norden stehen würde, schickt der Chef lieber ein Auto aus Neumünster. „Das geht schneller, aber Nachhaltigkeit sieht anders aus“, merkt Lange an.

Stau: Fisch zu spät in Restaurants und Kantinen

Stress und Ärger gibt es zudem mit Restaurants und Kantinen, die auf Frisches von Matjes Lange setzen. „Ich verstehe das“, betont der Mann vom Seefischmarkt. „Die wollen die Sachen direkt verarbeiten und müssen natürlich meistens pünktlich zwischen 10 und 12 Uhr die Ware haben.“ Aber egal, wann die Touren starten und wie sie verlaufen, das lässt sich laut Lange „zurzeit nicht garantieren“.

Kaum anders ergeht es der Zamek Frischdienst GmbH, die mit vier Fahrzeugen und 14 Beschäftigten von Flensburg bis Buxtehude Krabbensalat, Geflügelsalat und vieles mehr unter die Leute bringt. Morgens um 5 Uhr beginnt fürs fahrende Personal der Arbeitstag, der dann auf der Fahrt in den Feierabend zur Tortur wird. „Man sieht den Heimathafen, aber erreicht ihn nicht“, beschreibt es Geschäftsführerin Martina Brüggmann. Heraus kommt Verdruss bei den Fahrern – und beim Unternehmen hohe Zusatzausgaben für Überstunden, aber auch für die zuweilen deutlich längere Kühlung des Stauraums in den Lieferwagen.

„... und wenn sie nach Hause wollen, stehen sie wieder im Stau“

Gemeinsam leiden Zamek, Matjes Lange und auch Frank Dünnhaupt vom Fischhandel Luverdos außerdem darunter, dass der Direktverkauf stark eingebrochen ist. „Die Leute sind extrem genervt und kommen nur noch selten“, klagt Dünnhaupt vor allem über ausbleibende Fisch-Fans vom Westufer.

Schwer zu knabbern an den Staus haben aber auch Unternehmen ohne Frischefaktor. Heiko Griep erledigt mit neun Leuten in seinem Maurer- und Betonbauerbetrieb Renovierungs- und Neubauarbeiten in Kiel und Umgebung, ans Handwerkzeug geht es aber meist arg verspätet, erzählt der Chef: „Die Männer fahren um halb sieben los, dann stehen sie einfach im Stau. Und wenn sie nach Hause wollen, stehen sie wieder im Stau.“

