Betrugstaten in Kiel: Polizei und Stadtwerke warnen vor aktueller Masche

Kiel. In Kiel hat es am Montag drei Betrugstaten durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke Kiel gegeben. In zwei Fällen sollen die Täter laut Polizei Schmuck gestohlen haben. Polizei und Stadtwerke warnen vor der aktuellen Masche.

„Die Täter sind trick- und einfallsreich. Unsere Mitarbeitenden können sich jederzeit ausweisen. Und in der Regel stehen wir auch nicht unangemeldet vor der Haustür“, sagte Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel.

Er appellierte an Kundinnen und Kunden, Personen nicht leichtfertig Zutritt zur eigenen Wohnung oder dem Keller zu geben. „Im Zweifel bitten wir Sie, in unserer Störungsannahme anzurufen“, ergänzte Schuster.

Betrüger stehlen Schmuck bei Kieler Seniorenpaar

Nach Angaben der Polizei waren am Montag gegen 12 Uhr zwei Männer bei einem Ehepaar in Elmschenhagen im Lechweg aufgetaucht und hätten sich mit einem Ausweis als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben.

Unter dem Vorwand, die Heizungsrohre kontrollieren zu müssen, gelangten sie ins Haus. Die 83-jährige Bewohnerin berichtete, dass ein Täter sie zunächst in ein Gespräch verwickelt habe. Währenddessen habe die andere Person ihren Ehemann im Büro aufgesucht.

Dann habe die Geschädigte die Heizungen aufgedreht und den Täter aus dem Blick verloren. Als die 83-Jährige einen Täter bei der Durchsuchung des Schlafzimmers erwischt habe, seien die beiden Männer mit Schmuck im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags geflüchtet.

Der eine Mann wurde als etwa 1,90 bis 2 Meter groß, dick und etwa 50 Jahre alt beschrieben. Er habe ein afroamerikanisches Erscheinungsbild und Deutsch mit Akzent gesprochen. Der Täter soll kurze, dunkle Haare tragen und mit einer dunklen Hose und einem dunklen Sakko bekleidet gewesen sein. Der Mittäter sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen, 45 Jahre alt, und habe ein südländisches Erscheinungsbild.

Laut Polizei kam es gegen 17 Uhr in der Vaasastraße in Kiel-Mettenhof zu einer weiteren Tat. Hier erbeuteten mutmaßlich die selben Täter Schmuck im Wert eines hohen dreistelligen Betrags. Zudem kam es nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr zu einer Versuchstat in der Preetzer Straße in Gaarden. Betroffene von weiteren Taten und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0431/1603333 bei der Polizei zu melden.

KN