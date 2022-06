﻿Betrunkener Kapitän bei Sturz an Bord in Kiel verletzt

Die Reise von Polen nach Belgien führte in Kiel jetzt für einen Kapitän zu viel Schreibkram. Der Frachter hatte vorher auf der Kieler Förde technische Probleme. Als die Wasserschutzpolizei eintraf, war der Kapitän stark alkoholisiert.

Kiel. Der ukrainische Kapitän des Frachters „Elena L“ hatte am Montag keinen besonders guten Tag. Beim Einfahren in die Kieler Förde hatte der Frachter plötzlich technische Probleme. Wie die Wasserschutzpolizei Kiel mitteilt, gab es an Bord aber noch andere Auffälligkeiten.

Die Polizei war vom Seelotsen alarmiert worden, der die „Elena L“ vom Leuchtturm in die Holtenauer Schleuse bringen sollte. Der in Zypern registrierte Frachter war auf der Reise von Swinemünde nach Antwerpen und wollte durch den Nord-Ostsee-Kanal.