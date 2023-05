﻿„Bettenwechsel“ in Kiel: Aktuelle Auflage liefert Rekordzahlen

Kiel. Die Übernachtungsaktion „Bettenwechsel“ war in den vergangenen Monaten so erfolgreich wie nie zuvor: Von November 2022 bis Mai 2023 verzeichneten die teilnehmenden Hotels in Kiel sowie im Umland mehr als 2500 Übernachtungen. Nach Angaben des Vereins Kiel-Marketing ist das eine Verdopplung im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Die jährliche Aktion gibt es seit 2012. Seitdem haben es laut Kiel-Marketing mehr als 11 000 Menschen genutzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Prinzip ist simpel: Im Aktionszeitraum können Gäste aus der Region die heimischen Hotels zu vergünstigten Preisen testen. Das Angebot richtet sich vor allem an Kielerinnen und Kieler sowie Menschen, die im Umland wohnen. Auch im diesjährigen Aktionszeitraum konnten diejenigen den „Bettenwechsel“ nutzen, deren Hauptwohnsitz an Orten im Postleitzahlbereich 241 sowie 242 lag.

Neue Hotels in Kiel beim „Bettenwechsel“ mit dabei

Die Preise für eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück variierten je nach Kategorie zwischen 34 und 85 Euro pro Person und Nacht. Maximal konnten zwei Übernachtungen zum Sonderpreis gebucht werden. Mittlerweile gehören zwölf Hotels zum Bettenwechsel-Angebot, die in fünf Kategorien eingeteilt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die beiden neuen Häuser, das B&B Hotel Holstenbrücke Kiel und das Unique by Atlantic am Kieler Hauptbahnhof sowie das wiedereröffnete Hotel Kieler Yacht-Club nahmen an der vergangenen Aktion teil. Bettenwechsel-Hotels, die vor den Toren der Landeshauptstadt liegen, sind das Strandhotel in Strande sowie das Landhotel Fischerwiege am Passader See. Die Teilnahme am „Bettenwechsel“ lässt sich mittlerweile über den Verein Kiel-Marketing auch als Gutschein verschenken.