﻿Diese Hotels nehmen beim „Bettenwechsel“ in Kiel teil

Diese Hotels nehmen am „Bettenwechsel“ teil

Insgesamt zwölf Hotels nehmen an der Aktion „Bettenwechsel“ teil. Dazu gehören: Landhotel Fischerwiege am Passader See InterCity Hotel Kiel***superior GHotel hotel & living kiel B&B Hotel Kiel Holstenbrücke Steigenberger Conti Hansa Unique by Atlantic Hotels Kiel Strandhotel Strande me and all hotel Hampton by Hilton Hotel Kieler Yacht-Club Birke – Business. Wellness. Kiel****superior Romantik Hotel Kieler Kaufmann****superior