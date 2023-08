Bettwanzen: Tipps vom Schädlingsbekämpfer gegen den Befall

Schleswig-Holstein. „Bettwanzen kommen immer häufiger vor“, berichtet Axel Vossen, Landesvorsitzender des Verbandes Deutscher Schädlingsbekämpfer. Übrigens habe das nichts mit mangelnder Hygiene in der Wohnung zu tun. Folgendes sollten Betroffene wissen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schädlinge nicht einschleppen: Auf Reisen sollten Gepäckstücke verschlossen und weit entfernt vom Bett aufbewahrt werden, rät das Umweltbundesamt. Wohnen Reisende in befallenen Unterkünften, können sie die Tiere in ihren Koffern oder Taschen sonst mit nach Hause nehmen. Laut Umweltbundesamt verbreiten sich Bettwanzen hauptsächlich durch den Transport befallener Gegenstände, die etwa auf dem Flohmarkt erworben oder im Internet gekauft werden.

Nicht selbst mit Gift experimentieren: Ein Bettwanzenbefall ist nicht leicht zu erkennen. Das Auftreten von Stichen kann aber ein Hinweis sein. In jedem Fall sei der Befall nur durch einen professionellen Schädlingsbekämpfer erfolgreich zu beseitigen, so das Amt. Bei nicht fachgerechter Anwendung von Insektiziden töte man die Tiere nicht ab, sondern verdränge sie nur, warnen Schädlingsbekämpfer. „Und dann tauchen sie in den benachbarten Zimmern oder Wohnungen auf“, so Verbandschef Vossen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mieter zahlt selbst: Bettwanzenbekämpfung ist schwierig, weil sich die Tiere auch hinter Fußbodenleisten, Türblenden, Schaltern, Steckdosen und unter Bodenbelägen befinden. In der Regel muss laut Umweltamt der Mieter die Bekämpfung bezahlen, sofern er nicht nachweisen kann, dass der Vermieter die Verantwortung für den Befall trägt.

KN