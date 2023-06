3,8 Millionen Menschen besuchten die Kieler Woche 2023

Kiel. Ein vermutlich neuer Besucherrekord, weniger Straftaten und olympiareife Leistungen auf dem Wasser: Die Kieler Woche 2023 endet mit einer äußerst positiven Bilanz. 3,8 Millionen Menschen besuchten das Sommerfest an zehn Tagen. „Wir glauben, dass wir einen Ticken mehr Besucher hatten als 2015. Aber mindestens haben wir den Rekord eingestellt“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag in Kiel. Dazu beigetragen hat auch die Windjammerparade am Sonnabend, die mit rund 140 000 Zuschauer so viele Menschen an die Förde lockte wie noch nie.

Neben den Zahlen bewertete Ulf Kämpfer auch das Volksfest insgesamt enthusiastisch: „Die Kieler Woche ist so richtig zurück – und ich finde: Stark wie nie!“ Die große Besucherzahl habe gezeigt, dass die Menschen wieder Lust auf gemeinsame Erlebnisse und besondere Momente haben, so Kämpfer weiter. Die Kieler Woche sei aus seiner Sicht ein Gesamtkunstwerk mit rund 2000 Veranstaltungen, das jedes Jahr besser werde.

Kieler Woche 2023: Stresstest für das Sicherheitskonzept laut Ulf Kämpfer bestanden

Als „starkes, neues Stück Kieler Woche“ bezeichnete Ulf Kämpfer die Ideen zur Teilhabe für beeinträchtigte Menschen. Als Gast des Konzerts von Patricia Kelly mit dem Philharmonischen Orchesters am Freitagabend auf der Rathausbühne sei er selbst fasziniert gewesen, wie zwei Gebärdendolmetscher die Musik auf der Bühne in Gesten übersetzten.

Für Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger endete am Sonntag nach eigenem Bekunden eine „unglaublich herausfordernde Zeit“. Vor allem die Geschehnisse am Samstagabend auf der Kiellinie, als wegen der großen Menschenmassen erstmals seit vielen Jahren wieder eine Einbahnstraßenregelung für Fußgänger eingeführt wurde, sei nicht spurlos an ihm vorübergegangen, sagt Dornberger.

Zudem kündigt er an, für die kommende Kieler Woche gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen: „Wir werden darüber nachdenken, ob wir Eventflächen auseinanderziehen und die Besucherströme anders lenken.“ Ulf Kämpfer lobte die Reaktion auf die Lage an der Kiellinie: „Der Stresstest für das Sicherheitskonzept wurde bestanden.“

Unzufrieden war der Oberbürgermeister mit dem Verhalten weniger Besucher: So seien auf den Toiletten Wasserhähne abgetreten und Trinkwasserspender für Hinterlassenschaft missbraucht worden. „Es gab viel Vandalismus. Das ist unangenehm und teilweise auch gefährlich“, so Kämpfer. Wie die Bundespolizei zählte auch die Kieler Polizei trotz mehr Besuchern weniger Straftaten als im Vorjahr auf der Kieler Woche. Demnach registrierten die Beamten 262 Einsätze auf den Veranstaltungsflächen der Kieler Woche – im Vorjahr waren es noch 324. Herausragende Einsatzanlässe lagen nicht vor.

Einen leichten Anstieg – 82 zu 63 Anzeigen – gab es nach Angaben der Kieler Polizei wegen sogenannter Rohheitsdelikte, dazu zählen Körperverletzung oder Raub. 78 Besucher erhielten einen Platzverweis (2022: 51). Die Zahl der durch Alkohol hilflosen Personen sank ebenfalls: von 56 auf 31. Der Kommunale Ordnungsdienst stellte zusätzlich 60 Ordnungswidrigkeiten fest, darunter viele „Wildpinkler“, und erteilte 15 Platzverweise.

