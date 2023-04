﻿Bitte einmal volltanken: US-Zerstörer „Porter“ auf Blitzbesuch in Kiel

Kiel. Kiel stand für die Soldaten der „Porter“ im vergangenen Jahr eigentlich mehrmals auf Liste. Doch wegen der aktuellen Lage musste das Schiff jedes Mal den Besuch in der Landeshauptstadt streichen. Im dritten Anlauf hat es nun geklappt: Am Mittwoch kam die „Porter“ überraschend in den Tirpitzhafen.

Eigentlich wollte die Besatzung es in diesem Frühjahr etwas gelassener angehen lassen. Im Oktober hatte das Schiff seinen sechsjährigen Einsatz in Europa beendet und war wieder nach Norfolk an die US-Ostküste zurückgekehrt. Doch dann kam alles anders.

Im Februar bekam die Crew nicht nur einen neuen Kommandanten, sondern auch gleich den Befehl zur Rückkehr nach Europa. Seit dem 1. März ist der 154 Meter lange Zerstörer nun wieder auf Ostsee-Patrouille.

Besuch in Kiel wurde nachgeholt

Die meiste Zeit bewebgt sich der Zerstörer im Baltikum. Übungen und Besuche in Estland, Polen und Dänemark folgten. Auch Rostock wurde angelaufen. Nun ging der Treibstoff zur Neige, und am Mittwoch erschien die „Porter“ deshalb in Kiel.

Der Nato-Hafen ist als Versorgungsbasis ideal. Bereits beim Einlaufen wartete vor dem Marinestützpunkt der niederländische Tanker „Eloise“, voll beladen mit Marinediesel aus einem Tanklager in Hamburg. Die Tankschiffe können innerhalb weniger Stunden aus Hamburg nach Kiel kommen.

Gleichzeitig wurden Proviant und Ausrüstung mit einem Mobilkran an Bord gebracht und Abwasser aus den Tanks des Schiffes an Land abgegeben. Der Kurzbesuch in Kiel diente für die Crew auch zum Luftholen, bevor es am Abend wieder auf See ging.

Im vergangenen Jahr sollte die „Porter“ eigentlich zur Kieler Woche im Marinestützpunkt festmachen. Der Besuch wurde aber kurzfristig storniert. Stattdessen ging es dann nach Nordafrika.

Durchgängig US-Einheiten in der Ostsee

In der Ostsee bleibt die Präsenz der US-Marine unverändert hoch. Als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Amerikaner seit 14 Monaten fast ununterbrochen Lenkwaffenzerstörer in der Ostsee.

Die in die Ostsee entsandten Zerstörer verfügen alle über Systeme zur Abwehr von ballistischen Raketen, wie sie Russland verwendet. Mit dem Aegis-System können die Zerstörer auch bis in den Weltraum schauen und Flugbewegungen im gesamten Ostseeraum überwachen.

Wohin die „Porter“ mit ihren vollen Tanks nun fährt, ist natürlich geheim. Im Marinestützpunkt Kiel ist man aber auf weitere Versorgungsbesuche eingerichtet. Zuvor waren in den vergangenen Monaten schon die Zerstörer „Arleigh Burke“ und „Paul Ignatius“ in Kiel zur Versorgung.