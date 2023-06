Blick nach vorn

Liebe Leserinnen und Leser,

noch liegen ein paar Hüttenwände auf dem Rathausplatz, die Stangen der Bühne sind noch nicht vollständig abtransportiert. Aber die Lage in der Stadt hat sich beruhigt. Es ist Jahr für Jahr ein kleines Wunder, wie aus dem beschaulichen Kiel innerhalb weniger Tage eine Partymetropole werden kann, die international Maßstäbe setzt - und wie schnell dann der Küstenalltag zurückkehrt.

Die Kieler Woche 2023 wird gleich in mehrfacher Hinsicht in besonderer Erinnerung bleiben: Sie hat - auch nach dem subjektiven Empfinden vieler Menschen - mit 3,8 Millionen Besuchern eine Rekordmarke geknackt. Und dabei war das Wetter so perfekt, wie es in der Vergangenheit sehr selten der Fall war. Gleichzeitig ist deutlich geworden, wie begrenzt die Flächen an der Kiellinie und vor den Bühnen sind. Und dass bei solchen Massenereignissen auch ganz schnell Menschenleben in Gefahr geraten könnten. Mein Stellvertreter Dennis Betzholz hat in seinem Leitartikel sehr gut bewertet, was nach dieser Kieler Woche zu bedenken ist. Denn auch ein funktionierendes Fest muss ständig weiterentwickelt werden.

Wer aus Richtung Plön kommend den Theodor-Heuss-Ring befahren will, stand vor dem Barkauer Kreuz am Mittwoch im Stau. © Quelle: Ulf Dahl

Die Rückkehr in den Alltag bedeutet auch: die Rückkehr der Staus. Wie geplant wurde heute die Baustelle für die Sanierungen an der Friesenbrücke eingerichtet. Der Verkehr stand sofort still, auch an der Kaistraße ging lange Zeit nichts mehr. Die Frage, wie unvermeidlich die Verkehrseinschränkungen sind, wird in der Kommunalpolitik munter diskutiert. Tiefbauamtsleiter Peter Bender hat im KN-Interview erklärt, warum die Schritte aus seiner Sicht unvermeidbar waren - aber auch Defizite in der Informationspolitik eingeräumt.

Das Thema Verkehr wird am Sonnabend auch eine zentrale Rolle bei der Kieler SPD spielen. Die Kreisvorsitzende Gesine Stück, die nach der Kommunalwahlpleite unter erheblichem Druck steht, stellt sich zur Wiederwahl. Vergangene Woche hat eine Pressemitteilung, für die Stück verantwortlich war, auch innerparteilich für Aufsehen gesorgt. „Stoppt den Pollerwahn!“ lautete die Überschrift, die einigen Genossen und dem grünen Kooperationspartner gar nicht gefiel - erinnert sie doch mehr an die Wortwahl der CDU. Unsere Redaktion ist natürlich Sonnabend vor Ort, um den Richtungsstreit innerhalb der SPD mitzuverfolgen.









Bauprojekt der Woche

Es geht auch bei diesem Bauprojekt deutlich langsamer voran als ursprünglich geplant. Aber immerhin: Es geht voran. Und auch die Finanzierung scheint gesichert. Im Herzen Kiels soll ein „kreativer Stadtteil“ entstehen. Wir sind gespannt.

Gastro-Tipp der Woche

Der Standort ist maximal zentral, nächste Woche geht es los: In der Dänischen Straße wollen neue Betreiber in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Maratea“ rustikale italienischen Küche etablieren. Oliver Stenzel hat sich das Konzept erklären lassen.

Zitat der Woche

Es wirkte, als hätten die Menschen für die Kieler Woche gespart Richard Hennes, Betreiber des Belgien-Standes auf der Kieler Woche, zum Umsatz auf dem Internationalen Markt

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1: Na klar, das Feuerwerk zum Abschluss der Kieler Woche stieß nicht nur Sonntagabend auf großes Interesse. Schon im Vorfeld waren unsere digitalen Informationen dazu sehr gefragt.





Platz 2: Und dass bei dieser Woche auch der zweite Platz von einem Kiwo-Thema belegt wird, überrascht gar nicht.





Platz 3: Sie polarisieren die öffentliche Meinung und schaffen es mit ihren Protestaktionen regelmäßig in den Alltag der Stadt vorzudringen. Entsprechend groß ist das Interesse.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Wenn es ums Weltall geht, ist meine Vorstellungskraft schnell überfordert. Was ich aber verstehe: In dem Satelliten, der am kommenden Dienstag ins Universum geschossen werden soll, steckt Technik aus Kiel drin. Was sie bewirkt, hat sich unser Kollege Jebril Ali erklären lassen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion





