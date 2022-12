﻿So viel Geld spielt der mobile Blitzer am Theodor-Heuss-Ring in Kiel ein

Mit einem mobilen Blitzer kontrolliert die Stadt Geschwindigkeitsüberschreitungen am Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Der sogenannte Enforcement Trailer ist für die Stadtkasse ein Segen. 2022 ist ein Millionenbetrag zusammengekommen.

Kiel. Um den Schadstoff-Ausstoß am Theodor-Heuss-Ring in Kiel zu senken, wurde bereits 2019 abschnittsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt. Statt bisher 70 km/h sind seitdem nur noch 50 km/h auf der einstigen Schnellstraße erlaubt. Damit sich Autofahrer an das Tempolimit halten, hat die Stadt 2021 einen mobilen Blitzer angeschafft, der wechselweise in beide Fahrtrichtungen am Theodor-Heuss-Ring steht. Bereits nach wenigen Wochen hatte der sogenannte Enforcement Trailer seine Anschaffungskosten von 160 000 Euro eingespielt. Und auch 2022 hat der Tarnkappenblitzer die Stadtkasse gefüllt.

Vom 1. Januar bis zum 7. Dezember wurden im Bereich Theodor-Heuss-Ring nach Angaben der Stadt 32 879 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Es wurden Bußgelder in Höhe von 3 584 000 Euro verhängt, denen Sach- und Personalkosten gegenüberstehen. In 91 Fällen wurden Fahrverbote ausgesprochen. Im Tempo-70-Bereich wurde ein Fahrzeug mit 122 km/h gemessen und im Tempo-50-Bereich vor den Luftfiltern ein Fahrzeug mit 98 km/h.

Kiel: Mobiler Blitzer vom Theodor-Heuss-Ring aktuell an Holtenauer Hochbrücke

Aktuell sind Raser vor dem Kieler Blitzer sicher. Der Trailer steht an der Auffahrt zur Holtenauer Hochbrücke und misst die Größe der Fahrzeuge, die über die Prinz-Heinrich-Brücke fahren, um dafür zu sorgen, dass nach der Schiffshaverie auf dem Nord-Ostsee-Kanal keine Fahrzeuge mit einem Gewicht von über zwölf Tonnen die Brücke überqueren. Die Anlagen fotografieren nicht jeden Wagen, sondern nur solche mit größeren Abmessungen. Dazu können Wohnmobile oder Transporter mit Dachaufbauten gehören. Nach der täglichen Auswertung, so das Versprechen der Behörden, würden die Bilder jener Fahrzeuge sofort gelöscht, bei denen es keine Beanstandung gibt.