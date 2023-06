﻿Zur Kieler Woche kann man auch an Land segeln

Kiel. Wer glaubt, man könne nur auf dem Wasser segeln, der irrt. Bereits zum vierten Mal organisiert Alexander Bruhn die Blokart German Open auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände. In diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen. Die Bühne für das Sommertheater ist bereits aufgebaut und die Fläche deutlich kleiner als in den Vorjahren. Die Landsegler erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Bei Regatten kommt es jedoch mehr auf die Technik als auf die Geschwindigkeit an. In der Regel wird ein Kurs mit Wenden und Schikanen abgesteckt, der in acht Minuten so oft wie möglich durchfahren werden muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die German Open Blokart Championships am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr, haben sich 19 Fahrerinnen und Fahrer aus fünf Nationen angemeldet: Deutschland, Niederlande, England, Neuseeland und Schweden. Alexander Bruhn geht 2019 mit sechs Blokarts an den Start. Aber schon am Freitag kann man den Teilnehmenden beim offenen Training zuschauen und vielleicht selbst einen Versuch wagen. Denn „um zu blokarten muss man nicht segeln können“, so Bruhn.

Blokart: ein Segelsport auch für Nicht-Segler

Der 52-Jährige weiß, wovon er spricht, denn er kommt aus dem Segelsport. Schon als Sechsjähriger war der gebürtige Hamburger im Opti auf der Alster unterwegs. Später besuchte er das Internat Louisenlund. Rund 20 Jahre lang nimmt er für die Schule als Flottenkapitän an der Kutterregatta der Marine während der Kieler Woche teil. Dabei entsteht und festigt sich seine Liebe zu Kiel. Erst 2007, während eines Urlaubs in Ostende, wurde seine Lust am Blokarten geweckt. Ein Freund, der die kleinen Landsegler vermietet, steckt ihn und seine vier Kinder mit dem Virus an. Bruhn fragt sich: „Wie komme ich günstig an fünf Blokarts ran?“ Sein Freund hat die Antwort: „Du kannst doch Blokart-Händler für Deutschland werden.“ Das wird und ist er bis heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Alexander Bruhn gewann unzählige nationale Meisterschaften in verschiedenen Ländern, wurde 2010 Vizeweltmeister im Blokart Eissegeln und 2015 Europameister auf Rømø. Inzwischen ist er auch der deutsche Repräsentant der European Blokart Association. In dieser Funktion versucht er, den Regattasport in Deutschland voranzubringen, zum Beispiel mit der German Open Blokart Championship in Kiel-Holtenau. Das Gelände ist für ihn einzigartig. Und wenn die Blokart-Gemeinde – „die alles andere als steif ist“ – dort zum Wochenende anreist, sei das „der geilste Campingplatz der Welt“, sagt Bruhn, der sonst nur notgedrungen in einem Wohnwagen schläft.

KN