Bombenfund in Kiel-Ellerbek: Entschärfung im Werftpark am Sonntag

Die letzte Bombenentschärfung in Kiel-Ellerbek, im Werftpark, war am 11. Dezember vergangenen Jahres: Damals wurde eine fünf Zentner schwere, amerikanische Fliegerbombe entschärft und damit unschädlich gemacht. Auch der aktuelle Bombenfund in Kiel, mit dessen Entschärfung am 26.03., betrifft den Werftpark in Ellerbek.

© Quelle: Sven Janssen