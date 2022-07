Die Bombe auf dem Areal der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel entschärfte der Kampfmittelräumdienst mit einer Wasserstrahlschneidmaschine. Rainer Klaaßen ist Experte an dieser ferngesteuerten Anlage. Im Kurzinterview erklärt er, wie sie funktioniert und wie häufig sie zum Einsatz kommt.

Kiel. Ein Gerät, das auch bis zu 15 Zentimeter dicken Stahl zerschneiden könnte: Bei der Bombenentschärfung am Dienstag in Kiel hat der Kampfmittelräumdienst eine Wasserstrahlschneidmaschine eingesetzt. Rainer Klaaßen ist einer der Experten an diesem ferngesteuerten Gerät, und verrät, wann und wie oft es zum Einsatz kommt.

Herr Klaaßen, ist der Einsatz der Anlage eine Seltenheit bei ihren Bombenentschärfungen?