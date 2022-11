﻿Bombendrohung in Mettenhofer Grundschule versetzte Eltern in Aufruhr

Nachdem in Sekretariat der Grundschule am Göteborgring in Kiel ein Drohschreiben aufgetaucht war, wurde sofort die Polizei alarmiert (Symbolbild).

„Die Schule am Göteburgring wird heute gesprengt“, hieß es auf einem Zettel an die Schulleitung der Grundschule in Kiel-Mettenhof am Donnerstagvormittag. Die Polizei gab schnell Entwarnung, da sie die Drohung als „nicht glaubhaft“ einstufte. Die Nachricht verbreitete sich unter den Eltern jedoch schnell – die Aufregung war groß.

