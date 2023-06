﻿Bombenentschärfung in Kiel-Schreventeich: Das müssen Sie wissen

Kiel. Bei Bauarbeiten in der Langenbeckstraße in Kiel-Schreventeich ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst wird den Blindgänger am Dienstagnachmittag, 27. Juni 2023, unschädlich machen. Die wichtigsten Fragen zur Bombenentschärfung im Überblick:

Bombenentschärfung in Kiel: Wann beginnt der Einsatz?

Die Polizei Kiel richtet am Dienstag ab 16 Uhr Straßensperrungen ein. Bis 16 Uhr müssen betroffene Anwohnerinnen und Anwohner den Sperrbereich verlassen haben.

Sobald sichergestellt sei, dass sich niemand mehr in dem Gebiet aufhält, wollen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der in der Langenbeckstraße gefundenen Fliegerbombe beginnen.

Wie viele Menschen sind von der Bombenentschärfung betroffen?

Von der Bombenentschärfung in der Langenbeckstraße in Kiel sind etwa 3000 Menschen betroffen. Sie werden am Montag per Handzettel über die bevorstehende Bombenentschärfung informiert.

Welche Straßen liegen im Evakuierungsbereich?

Rund um den Fundort der Bombe wird ein Evakuierungsbereich eingerichtet, der die Stadtteile Schreventeich, Hasseldieksdamm und Südfriedhof umfasst.

Diese Straßen gehören zum Sperrbereich:

Frerichsstraße

Gellertstraße 10 bis 46

Gildeweg

Griesingerstraße

Hasseldieksdammer Weg 39 a bis 165 (ungerade Hausnummern)

Haseldieksdammer Weg 40 bis 50 (gerade Hausnummern)

Hegelstraße

Kantstraße

Kronshagener Weg 59 bis 107a (ungerade Hausnummern), 94 bis 128 (gerade Hausnummern) sowie 130 bis 130c

Langenbeckstraße

Metzstraße 46-72 (gerade Hausnummern)

Nietzschestraße

Robert-Koch-Straße

Stromeyerstraße

Virchowstraße

Westring 3 bis 253 (ungerade Hausnummern), 98 bis 242 (gerade Hausnummern)

August-Bier-Weg

Mühlenweg (teilweise)

Veloroute 10 (teilweise)

Welche Straßen sind gesperrt oder eingeschränkt nutzbar?

Laut Polizei und Stadt Kiel bleibt die Bundesstraße 76 während der Bombenentschärfung mit leichten Einschränkungen befahrbar.

Die Auf- und Abfahrt Kronshagen Süd in Richtung Eckernförde ist für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt.

Die Abfahrt Kronshagen Süd in Richtung Plön ist nicht betroffen. Allerdings ist dort nur eine Fahrt in Richtung Kronshagen und Kiel-Mettenhof möglich.

Wer an der Anschlussstelle von der B76 abfahren möchte, kann nur in Richtung Kronshagen und Mettenhof abbiegen.

Gesperrt ist auch die Veloroute 10 zwischen Kronshagener Weg und Hasseldieksdammer Weg.

Wo steht eine Ersatzunterkunft bereit?

Am Dienstag ab 15 Uhr steht die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 für Anwohnerinnen und Anwohner offen. Betroffene sollten sich auf einen mehrstündigen Einsatz einstellen und entsprechend Verpflegung und benötigte Arzneimittel mitnehmen.

Ich benötige Hilfe: An wen kann ich mich wenden?

Für Anwohnerinnen und Anwohner, die beim Verlassen ihrer Wohnungen Unterstützung brauchen, hat die Kieler Berufsfeuerwehr ein Servicetelefon eingerichtet.

Dieses ist am kommenden Montag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Dienstag ab 8 Uhr unter Tel. 0431/5905555 erreichbar.

Was müssen Pendlerinnen und Pendler beachten?

Über Fahrplanänderungen im öffentlichen Personennahverkehr informiert die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) auf ihrer Webseite.

Wann können die von der Bombenentschärfung betroffenen Personen in ihre Wohnungen zurück?

Nach Angaben von Polizei und Stadt Kiel sollten die Betroffenen mit einer mehrstündigen Evakuierung rechnen. Sobald Polizei und Kampfmittelräumdienst die Entschärfung für beendet erklärt haben und den Sperrbereich aufheben. Eine genaue Uhrzeit liegt nicht vor.

KN