Aktuelle Infos

Eine britische Fliegerbombe soll am Sonntag in Kiel-Dietirchsdorf entschärft werden. Rund 8200 Menschen müssen dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Aktuelle Infos zum Einsatz und zur Evakuierung erfahren Sie am Sonntag im Liveblog.

