﻿Bombenentschärfung in Kiel: Bei alten Menschen kommen dunkle Erinnerungen hoch

Kiel. Wenn am Sonntag in Dietrichsdorf so viele Menschen evakuiert werden wie wohl nie zuvor bei einer Bombenentschärfung in Kiel, ist das für alte und hilflose Personen besonders belastend. „Ich habe Angst“, sagt Antonie Setter. „Ich habe Angst, dass die Bombe hochgeht.“

Die 93-Jährige hat in ihrer Jugend, im Krieg und während der Flucht viel gefährlichere Situationen überlebt. Aber genau diese Erinnerungen kommen jetzt hoch. „Furchtbar war, als wir bei einem Fliegerbombenangriff in einen Wald geflüchtet sind“, berichtet sie. Das Gesicht auf den Boden gepresst, hatte sie den Bombenangriff zwar überstanden, aber als sie den Kopf wieder hob, sah sie, dass neben ihr ein toter Soldat lag. „Ich war erst 15, ich war noch ein Kind. Doch diesen Moment werde ich nie vergessen.“

Die Bombenentschärfung erinnert sie an den Zweiten Weltkrieg

Sie erlebte nicht nur diese, sondern viele Bombenangriffe. Auf der Flucht von Ostpreußen 1945 über das Eis auf dem Haff, das langsam auftaute, sah sie Leute aus ihrem Dorf sterben. „Vor allem alte Menschen, die mit einem Handwagen unterwegs waren. Sie verschwanden einfach zwischen den Spalten im Eis.“

Bei der Flucht verlor sie im Alter von 15 Jahren auch ihre Eltern und Brüder. Erst zwei Jahre später fand sie heraus, dass ihre Familie die Flucht überlebt hatte. Sie selbst hatte sich mit harter körperlicher Arbeit auf einem Bauernhof in der Probstei durchgeschlagen.

Nach der verlorenen Jugend ohne Ausbildung und Fürsorge verdiente Antonie Setter ihr Geld weiter mit körperlicher Arbeit. „Kein Wunder, dass heute mein Rücken wehtut und dass die Knie und die Hüfte kaputt sind“, sagt die 93-Jährige. Im Stadtteil ist Antonie Setter bekannt, weil sie sich jahrzehntelang politisch engagierte – auch als Vorsitzende des Ortsbeirates für die SPD.

Inzwischen ist ihr Körper müde. Im Alltag und bei der ersten Evakuierung ihres Lebens am Sonntag ist sie auf Hilfe angewiesen. Wie ihr geht es vielen alten Menschen. Christian Bender, Inhaber des Pflegedienstes Sonnenschein in Dietrichsdorf, betreut nicht nur sie, sondern insgesamt 130 pflegebedürftige Menschen, die von der Räumung betroffen sind.

Für Bender bedeutete die Räumung im Vorfeld einen „ganz schönen organisatorischen Aufwand“. Der Pflegedienstleiter hatte den Anspruch, für jeden Patienten eine Evakuierungs-Lösung zu finden. Er schrieb Informationszettel, telefonierte die Angehörigen ab, gab ihnen Medikamente und Pflegetipps, und wer nicht von der Familie betreut werden konnte, für den organisierte Bender beispielsweise eine Alltagsbetreuerin.

Kümmert sich auch darum, dass pflegebedürftige Menschen trotz Evakuierung versorgt werden: Christian Bender, Inhaber und Leiter des Pflegedienstes Sonnenschein in Kiel-Dietrichsdorf. © Quelle: Karen Schwenke

Aus Sicht von Moritz Wolter, dem Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr, „ist es natürlich das Beste, wenn sich die Angehörigen um die hilfebedürftigen, immobilen Menschen kümmern“. Das sei auch bei den meisten der Fall, sagt er. „Aber eben nicht jeder hat Hilfe, und dann springen wir ein.“

Seinen Schätzungen zufolge wird die Feuerwehr mit Unterstützung der Hilfsorganisationen mindestens 70 Personen aus ihren Wohnungen bringen. „Das große Glück ist, dass die großen Alten- und Pflegeheime im Evakuierungsbereich nicht geräumt werden müssen.“ Daher rechnet Wolter mit nur zehn bis 15 Personen, die in Rettungs- oder Krankenwagen transportiert werden müssen. Die Übrigen werden von Helfern begleitet in Mannschaftsfahrzeugen in die Sammelstelle in der Schwentine-Mensa der Fachhochschule gebracht.

Während der Bombenentschärfung kümmert sich ein Betreuungsteam um die Menschen in der Sammelunterkunft

Dort wartet Britta Hohmann vom DRK mit ihrem Betreuungsteam. „Die Leute freuen sich über Kaffee und Kekse und unsere Gesellschaft“, berichtet sie von den vielen zurückliegenden Einsätzen. Für die meisten sei es kein Problem, einen halben oder dreiviertel Tag in der Unterkunft zu warten. „Die nehmen es mit Humor.“

Antonie Setter kann die Bombenentschärfung nicht mit Humor nehmen. Sie muss zum Glück auch nicht in der Sammelstelle ausharren. Sondern wird von einem ihrer drei Söhne abgeholt. Dann verbringt sie den Sonntag mit ihrer Familie in Schönkirchen – in Sicherheit und hoffentlich ohne Angst.

