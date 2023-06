Bombenfund in Kiel-Schreventeich: Entschärfung am 27. Juni 2023

Kiel. Bei Bauarbeiten in der Langenbeckstraße in Kiel-Schreventeich ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst will den Sprengkörper am Dienstagnachmittag, 27. Juni, entschärfen. Dies teilten Polizei und Stadt Kiel am Donnerstag mit.

Für den Einsatz müssen etwa 3000 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen bis 16 Uhr verlassen. Die betroffenen Haushalte werden am Montag per Handzettel informiert. Ab 16 Uhr richtet die Polizei Straßensperren rund um den Fundort ein. Sobald sich niemand mehr im Evakuierungsbereich aufhält, soll mit der Bombenentschärfung in der Langenbeckstraße begonnen werden.

Bombenentschärfung in Kiel: B76 bleibt befahrbar

Die Bundesstraße 76 bleibt während der Entschärfung mit leichten Einschränkungen befahrbar. Die Auf- und Abfahrt Kronshagen Süd in Fahrtrichtung Eckernförde ist für den Zeitraum der Entschärfung jedoch gesperrt. Die Abfahrt Kronshagen Süd in Fahrtrichtung Plön ist nicht betroffen.

Die Veloroute 10 ist ebenfalls für den Radverkehr zwischen dem Kronshagener Weg und dem Hasseldieksdammer Weg gesperrt.

Bombenentschärfung in Kiel: Ersatzunterkunft in der Käthe-Kollwitz-Schule

Über die genaue Dauer der Arbeiten kann keine Auskunft erteilt werden. Nach Angaben von Polizei und Stadt sollten die Betroffenen jedoch mit einer mehrstündigen Evakuierung rechnen.

Während der Bombenentschärfung steht als Ersatzunterkunft die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 in Kiel für Anwohnerinnen und Anwohner offen. Die Mensa öffnet um 15 Uhr.

