﻿Polizei Kiel zur Bombenentschärfung: Unnötige Diskussionen verlängern die Maßnahmen

Ein Blindgänger legt am Sonntag den Kieler Stadtteil Ellerbek lahm: Der Kampfmittelräumdienst muss eine amerikanische 250-Kilo-Fliegerbombe im Werftpark entschärfen. Rund 7500 Menschen müssen daher das Sperrgebiet um den Fundort verlassen. Ostring und Werftstraße sind von Sperrungen betroffen.

Kiel. Nächste Bombenentschärfung in Kiel: Bereits am kommenden Sonntag, 11. Dezember, muss in der Landeshauptstadt ein Blindgänger unschädlich gemacht werden. Die Fliegerbombe liegt im Werftpark in Kiel-Ellerbek. Nach Angaben der Polizei müssen für die Entschärfung rund 7500 Menschen ihre Häuser verlassen. Von der weiträumigen Sperrung um den Bombenfundort sind am Sonntag auch der Ostring und die Werftstraße betroffen. Ab 9 Uhr richtet die Polizei Straßensperren ein.