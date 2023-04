﻿Pfandhäuser in Kiel und Schleswig-Holstein erleben Boom

Boom bei den Pfandhäusern in Kiel und Schleswig-Holstein: In Zeiten von Inflation, Energiekrise und steigenden Preisen setzen immer mehr Menschen auf das schnelle und diskrete Geld. Auch beim Gold-An- und -Verkauf stehen die Kunden derzeit Schlange. Einblicke in eine schwierige Entwicklung.

In den vergangenen drei Jahren kamen die Kunden zur Firma Pacht in der Beselerallee vor allem, um Münzen und Edelmetalle zu kaufen. Inzwischen hat sich die Situation geändert. Die Inflation sorgt dafür, dass derzeit viele Menschen finanzielle Engpässe haben und verkaufen wollen. Vor 30 Jahren hat Andreas Pacht das Geschäft eröffnet. Inzwischen ist auch seine Tochter Naomi Naujoks-Pacht dabei.

Kiel. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht. Wie klamm es aber derzeit bei vielen Menschen im Portemonnaie aussieht, zeigt ein Blick in die Pfandhäuser und Goldankaufstellen. Dort bilden sich regelmäßig lange Schlangen – vor allem am Monatsende. Der Sozialverband Schleswig-Holstein und der Kieler Verein „Groschendreher“ schlagen Alarm. Sie fordern: Vor allem Sozialleistungsbezieher und Beschäftigte im Niedriglohnbereich müssten dringend finanziell unterstützt werden.

An diesem Morgen ist die Schlange vor dem Gold-An- und -Verkauf in der Beselerallee in Kiel noch überschaubar. Zwei Frauen und zwei Männer warten darauf, dass sie an der Reihe sind. Äußerste Diskretion ist nicht nur bei Inhaber Andreas Pacht (59) und seiner Tochter Naomi Naujoks-Pacht (28) oberstes Gebot, sondern auch bei den Kunden. Niemand möchte seinen Namen nennen.

Pfandhäuser in Kiel und Schleswig-Holstein erleben starken Zulauf

„Die letzten drei Jahre wurde vor allem gekauft“, sagt Edelmetall-Expertin und Diamant-Gutachterin Naomi Naujoks-Pacht, „jetzt merken wir vermehrt, dass die Leute verkaufen wollen.“ So wie ein 61-Jähriger, der mit zwei Krügerrand Goldmünzen in den gesicherten Kundenraum kommt. „Ich möchte mein Konto ausgleichen“, sagt er. Der Kurs ist derzeit gut. Laut Andreas Pacht gibt es gerade den „höchsten Goldpreis aller Zeiten“.

Naomi Naujoks-Pacht kontrolliert kurz die beiden Münzen und händigt dem Kunden anschließend 1828 Euro pro Münze aus. Viele Menschen, so haben die Inhaber festgestellt, mache die wirtschaftliche und weltweite Entwicklung Sorgen. „Das Vertrauen in die Währung sinkt, also werden Alternativen gesucht“, sagt Andreas Pacht.

Krisenzeit macht den Goldkauf attraktiv

Er selbst hat sich im Alter von 13 seinen ersten Krügerrand gekauft. Seit 30 Jahren führt er sein Geschäft. Im Vergleich zu einer Immobilie seien Münzen und Edelmetalle zudem mobil. „Man kann sie jederzeit mitnehmen.“

Bei Alexandra Krüger (25) wollen die meisten Kunden nicht verkaufen, sondern einen Kurzzeitkredit. Sechs Standorte betreibt die Geschäftsführerin unter dem Namen Goldjungs von Kiel bis Lübeck. In den Leihhäusern können Kunden Gold und andere Edelmetalle kaufen und verkaufen als auch Kurzzeitkredite gegen Pfand bekommen.

Täglich bis zu 100 Kunden wollen ihre Luxusgüter im Pfandhaus kurzzeitig zu Geld machen

Gerade Letzteres boomt. Täglich kommen bis zu 100 Menschen in eines ihrer Geschäfte. Sie bringen alles, was irgendeinen Wert hat – Spielekonsolen, Staubsauger, E-Roller, Handys. Vor allem seit Beginn des Jahres würden die Kunden von „hohen Nebenkostennachzahlungen und gestiegenen Kosten“ berichten.

Renate Antonie Krause (69) aus Kiel ist von Armut betroffen und erlebt derzeit „prekäre Situationen“. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zu den Kunden gehört die junge Mutter, die fast jeden Monat kommt und die Playstation beleiht, weil das Geld nicht mehr bis Monatsende reicht. Genauso wie der junge Mann, der Miete und Lebensmittel nicht mehr bezahlen kann und seine Bohrmaschine bringt. „Die meisten Dinge werden aber nach drei Monaten wieder ausgelöst“, sagt Alexandra Krüger. Sie schätzt, dass 95 Prozent der Kunden wiederkommen.

Armutsgefahr: Wenn das Geld nicht bis zum Monatsende reicht

Von „prekären Situationen“ spricht auch Renate Antonie Krause (69). Die Rentnerin engagiert sich im Kieler Verein „Groschendreher“. „Das normale Leben wird immer schwerer zu finanzieren“, sagt sie. Die Situation sei für viele „schwierig und entwürdigend“. Sie fordert deshalb dringend, dass die Politik nachbessert. „Nach lebenslanger Arbeit – oft hart, oft körperlich, oft anstrengend – bleibt mir ein Existenzminimun, das mir ein ,gutes Rentendasein’ nicht möglich macht. Das hat keiner verdient.“

„Man kann wirklich feststellen, dass viele Menschen bei uns im Land auf dem Zahnfleisch gehen“, sagt Alfred Bornhalm, Vorsitzender vom Sozialverband Schleswig-Holstein (SoVD). Seit über einem Jahr würden die Preise steil ansteigen – ganz extrem bei Energie und Lebensmitteln.

SoVD fordert, Sozialleistungsbezieher und Beschäftigte im Niedriglohnbereich finanziell zu unterstützen

„Das trifft am meisten diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben“, sagt Bornhalm. Seit Monaten fordere der Sozialverband deshalb, dass vor allem Sozialleistungsbezieher und Beschäftigte im Niedriglohnbereich finanziell unterstützt werden. Es sei allerhöchste Zeit, dass die Politik hier endlich aktiv werde.

Derweil ist bei Andreas Pacht und seiner Tochter der Kundenansturm größer geworden. Auch im dazugehörigen Pfandhaus. „Die Corona-Nachwehen kommen jetzt erst so richtig an“, sagen beide. „Und was hier gilt, gilt für ganz Deutschland.“