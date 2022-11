﻿Lichtermeer in Kiel lockt mit Flammen und Leuchteffekten

Das Lichtermeer 2022 begeistert die Menschen. Die Inszenierungen locken am Sonntagabend Tausende in die Kieler Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag und das gute Wetter erwiesen sich als optimale Rahmenbedingungen für das Event.

Kiel. Mit einem „Lichtermeer“ am Bootshafen und Lichteffekten in der ganzen Innenstadt erlebt Kiel am Sonntagabend einen kulturellen Höhepunkt im Herbst. Rund um den Bootshafen, das Holstenfleet und die Holstenstraße bestaunten Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer tolle optische Effekte.

Der Ansturm der Menschen auf die einzelnen Veranstaltungsorte in Kiel war so groß, dass zeitweise der Busverkehr nicht mehr durchkam. Auch die Gastroinseln mit dem Punschausschank waren zeitweise hoffnungslos überlastet.

Es muss nicht immer ein Feuerwerk sein – das war eine Devise beim Lichtermeer 2022. Zum zweiten Mal hatte Kiel Marketing diese Aktion gestartet. Höhepunkte waren dabei die „Flames of Water“ und das Fördefeuer auf dem Bootshafen.

Mit einer Mischung aus Licht, Wasserfontänen und Musik wurde ein buntes Programm gezaubert, das die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Bootshafen begeisterte.

Laternenbasteln und Kerzenziehen beim Lichtermeer in Kiel

Auf dem Bootshafen zauberten sie mit Feuerkugeln und Lichteffekten. Dazu begeisterte eine Kombination aus Akrobatik und Artistik auf der Bootshafen-Bühne. Der Feuerschein erhellte Ufer und Besucher in der Dunkelheit.

Aber auch andere Gebäude in der Innenstadt strahlten im Lichterglanz. Dabei wurde überwiegend auf moderne LED-Technik gesetzt, die wegen der geringen Leistung im Vergleich zu alten Strahlern sehr sparsam ist.

Auf das Anstrahlen der ganz großen Gebäude wurde im Vergleich zum Vorjahr weitgehend verzichtet. Nicht reduziert wurden dagegen die Mitmachaktionen wie das Basteln von Laternen, der Cirkus143 oder das Kerzenziehen am Asmus-Bremer-Platz.

Für das nächste Jahr war in der Zuschauermenge am Bootshafen der Wunsch nach Drohnen zu hören. „So wie beim Kieler Woche-Feuerwerk. Das wäre perfekt“, hieß es am Bootshafen.