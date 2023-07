﻿Bootshafensommer 2023 in Kiel: Das ist das Programm

Kiel. „Ohne Musik läuft es hier nicht“, sagt Nicolas Grimm. Er ist Programmleiter des Bootshafensommers, der in diesem Jahr bereits zum 15. Mal stattfindet. Los geht es vom 21. Juli bis 27. August immer freitags und sonnabends von 15 bis 22 Uhr. Angefangen habe damals alles mit 200 Band-Bewerbungen, mittlerweile sind es bis zu 1500 Newcomer-Bands, die bei dem Open Air im Herzen Kiels auftreten wollten, rund 60 haben den Zuschlag bekommen – darunter internationale Hochkaräter, aber auch viele Lokalmatadore. Eingebettet ist das Programm in verschiedene Thementage.

„Als bekannt wurde, dass der Indie-Folk-Singer-Songwriter Sean Koch auftreten wird, haben wir sogar Anfragen bekommen, wo man Tickets kaufen kann“, erzählt Christian Schütze, Projektleiter von Kiel Marketing. Dabei sind auch in diesem Jahr wieder alle Open-Air-Abende kostenlos. Koch ist am Sonnabend, 12. August, um 20.45 Uhr zu Gast.

Mit The Mahones tritt außerdem eine der drei bekanntesten Folk-Punk-Bands der Welt am Freitag, 25. August, um 20.45 Uhr auf. Aber auch Jazz-Liebhaber kommen mit Cats & Dinosaurs aus Dänemark (21. Juli, 20.45 Uhr) auf ihre Kosten. „Wir haben von Ska bis Heavy Metal, Soul, Rock und Pop jede Musikrichtung vertreten“, sagt Grimm.

Kieler Lokalmatadore beim Bootshafensommer 2023

Ein echter Publikumsliebling war in den vergangenen Jahren schon der Kieler Wolf Barsch, der mit Shanty/Rock die Zuschauer auch am 22. Juli (20.45 Uhr) in Wallung bringen wird. Auch viele lokale Newcomer sind mit dabei. Auf die Beine gestellt wird das Open Air in Kooperation von Kiel Marketing und dem Kulturbüro im Rahmen des Kultursommers.

Die Musik ist aber nur einer von drei Pfeilern, die den Bootshafensommer tragen: „Wir haben jedes Wochenende andere Thementage“, sagt Christian Schütze. Am 22. Juli wird es sportlich: Ab 11 Uhr zeigen Profis beim „Pumpfoilen“ ihr Können. Durch bestimmte Pumpbewegungen schwebt man dabei mit einem Surfbrett über dem Wasser. Auch Besucher können sich ausprobieren. Start: 11 Uhr.

Kieler Auslandsvereine präsentieren sich beim Bootshafensommer

Am 29. Juli präsentieren sich ab 15 Uhr die Musiker des Vereins Musico. Neu dabei ist in diesem Jahr auch die School of Rock Timmendorfer Strand, die am 19. August ab 15 Uhr am Bootshafen ist. Aber auch der Klassiker darf nicht fehlen: Der Poetry Slam am 12. August ab 16.15 Uhr.

Erstmals nach Corona wird es dieses Mal wieder das Sommerfest der Kieler Auslandsvereine geben. Zwölf verschiedene Nationen bieten am 5. August „vor allem Kulinarisches aus den jeweiligen Landesküchen, aber auch traditionelle Tänze und Musik“, erklärt Wilfried Saust von der Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslandsvereine. Unterstützt wird das Sommerfest von der Color Line.

Benefiz-Wochenende und Entenrennen am Bootshafen Kiel

Am letzten Wochenende, 25. / 26. August, gibt es wieder ein Benefiz-Wochenende. „In diesem Jahr sammeln wir die Spenden für die schleswig-holsteinische Krebsgesellschaft“, erklärt Schütze. Dabei können die Besucher ihr Pfandgeld spenden, die beiden Gastronomen Meik Ehlers (Cup&Cino) und Lars Lenßen (Dean&David) legen zudem noch jeweils 1000 Euro obendrauf. Die beiden Gastronomien sorgen ebenso wie die Forstbaumschule auch für Speisen und Getränke während der Open-Air-Tage. An dem Wochenende gibt es musikalisch auch den Ü-60-Sonnabend mit Oldie-Coverbands.

Zum Abschluss des Bootshafensommers schwimmen dann die Kunststoff-Enten des Lions Clubs Kieler Sprotten um die Wette beim 17. Entenrennen. Das wilde Rennen der gelben Entchen startet zugunsten des Projektes „Gemüse-Ackerdemie: Ackern schafft wissen“.

Das vollständige Programm des Bootshafensommers gibt es im Internet unter www.bootshafensommer.de

